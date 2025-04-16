ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

忘記在錄影…宋哥臭臉抱怨婆婆「全播出」！　同場藝人驚恐：妳怎麼敢

記者劉宜庭／綜合報導

女星宋依璇（宋哥）近日上節目自曝「婚姻驚魂事件」，一段過去在節目上抱怨婆婆的經歷竟掀起家庭風波。她回憶當年剛轉換跑道接觸綜藝，某次節目安排討論「媳婦抱怨」主題，沒想到一開口就停不下來，語出驚人，甚至完全忘了正在錄影。

▲忘記在錄影…宋哥臭臉抱怨婆婆「全播出」！　同場藝人驚恐：妳怎麼敢。（圖／翻攝自YouTube／11點熱吵店）

▲宋哥曾在節目上抱怨婆婆，結果不小心越講越多。（圖／翻攝自YouTube／11點熱吵店）

[廣告]請繼續往下閱讀...

還原當時錄製節目的情況，宋哥一時之間忘了還在錄影，現場氣氛宛如閨蜜聚餐一般，「你就會開始越講越多，開始各種所有的東西、很Drama的東西一次就把它（說出來）！」當下還有一種有一種不能輸的心態，「別人講那樣子，我就一定要比下去這樣，然後就…越講越多。」

「那時候，其實我感受得出來，周圍大家所有的人都是那種『妳怎麼敢』（的表情）。」被問到底說了什麼？宋哥透露：「我好像是在抱怨說，就是有點類似『憑什麼事情都要媳婦做』，沒有媳婦的時候你們家都怎麼過？」她坦言，在講這類話題的時候，臉部表情越會來越氣憤、咬牙切齒。

面對沈玉琳提問「妳錄完以後，有警覺到自己出大事了嗎？」宋哥坦言，錄完當下其實很害怕，同時也有一種僥倖心理，心想應該沒有那麼倒楣，認為公婆應該不會看到這一集，「然後殊不知就賭錯了，因為那一集在電視上播出的時候，我公公、我婆婆、兩個女兒通通都在電視機前面。」

▲忘記在錄影…宋哥臭臉抱怨婆婆「全播出」！　同場藝人驚恐：妳怎麼敢。（圖／翻攝自YouTube／11點熱吵店）

▲宋哥還原在場嘉賓都露出不可置信的驚恐表情。（圖／翻攝自YouTube／11點熱吵店）

起初，宋哥渾然不知，還像平常一樣回家熱心幫忙，卻被婆婆冷淡回應：「不用不用，妳去坐著休息。」她後來才驚覺婆婆因此感到受傷，「她覺得說我去工作的時候，要把這一件事情講得有一點就是打死了，好像就是這一段婚姻就到此為止，可是我們其實還是要繼續生活下去。」

得知婆婆因看了節目內容深受傷害，讓宋哥懊悔不已，因此近日重返節目真誠鞠躬，並當眾下跪道歉：「媽，真的對不起，我錯了，我真的錯了，以後該做的我還是會做好不好，本人很樂意。」她最後還不忘手比愛心、隔空喊話：「媽，我愛妳喔！」

▲忘記在錄影…宋哥臭臉抱怨婆婆「全播出」！　同場藝人驚恐：妳怎麼敢。（圖／翻攝自YouTube／11點熱吵店）

▲忘記在錄影…宋哥臭臉抱怨婆婆「全播出」！　同場藝人驚恐：妳怎麼敢。（圖／翻攝自YouTube／11點熱吵店）

▲忘記在錄影…宋哥臭臉抱怨婆婆「全播出」！　同場藝人驚恐：妳怎麼敢。（圖／翻攝自YouTube／11點熱吵店）

▲宋哥在鏡頭前向婆婆下跪道歉。（圖／翻攝自YouTube／11點熱吵店）

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

李多慧偶遇台灣大學生　送10條護手霜當畢業禮物

推薦閱讀

S媽爆具俊曄天天去金寶山　跟小S完全走不出來

S媽爆具俊曄天天去金寶山　跟小S完全走不出來

林襄爆球賽中場休息「開裸體趴」！揭隊友暴露狂：露點點走來走去

林襄爆球賽中場休息「開裸體趴」！揭隊友暴露狂：露點點走來走去

前輔導長內內認了「直播沒人看」！穿小丁也沒用 超辣畫面曝：決定擺爛

前輔導長內內認了「直播沒人看」！穿小丁也沒用 超辣畫面曝：決定擺爛

SHINee泰民被爆「熱戀小3歲NO:ZE」！　背後擁抱零遮掩約會4照瘋傳

SHINee泰民被爆「熱戀小3歲NO:ZE」！　背後擁抱零遮掩約會4照瘋傳

廣末涼子憔悴謝罪「一上車露燦笑」！車內表情被抓包…網：真恐怖

廣末涼子憔悴謝罪「一上車露燦笑」！車內表情被抓包…網：真恐怖

張藝人設翻車！私群嗆Jisoo「破喉雞」黑料起底　多名網紅遭波及道歉了

張藝人設翻車！私群嗆Jisoo「破喉雞」黑料起底　多名網紅遭波及道歉了

忘記在錄影…宋哥臭臉抱怨婆婆「全播出」！　同場藝人驚恐：妳怎麼敢

忘記在錄影…宋哥臭臉抱怨婆婆「全播出」！　同場藝人驚恐：妳怎麼敢

李唯楓說謊「害股東失婚負債」！　苦主崩潰曝他5罪狀：我真是眼瞎

李唯楓說謊「害股東失婚負債」！　苦主崩潰曝他5罪狀：我真是眼瞎

洗菜加入戰場！指控張藝網路霸凌友人　還原真相：壞人終於被大家知道

洗菜加入戰場！指控張藝網路霸凌友人　還原真相：壞人終於被大家知道

宥勝被爆「暑假大學當講師」課程特價3萬2！強制猥褻罪緩刑拚復出

宥勝被爆「暑假大學當講師」課程特價3萬2！強制猥褻罪緩刑拚復出

白種元公司醜聞連爆！發聲「列3點承諾」宣告全面改革救形象

白種元公司醜聞連爆！發聲「列3點承諾」宣告全面改革救形象

奎丁揭房市黑幕！出2千萬遭打槍　調查驚見「半年狂漲900萬」

奎丁揭房市黑幕！出2千萬遭打槍　調查驚見「半年狂漲900萬」

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

S媽爆具俊曄天天去金寶山　跟小S完全走不出來

林襄爆球賽中場休息「開裸體趴」！揭隊友暴露狂：露點點走來走去

前輔導長內內認了「直播沒人看」！穿小丁也沒用 超辣畫面曝：決定擺爛

SHINee泰民被爆「熱戀小3歲NO:ZE」！　背後擁抱零遮掩約會4照瘋傳

廣末涼子憔悴謝罪「一上車露燦笑」！車內表情被抓包…網：真恐怖

張藝人設翻車！私群嗆Jisoo「破喉雞」黑料起底　多名網紅遭波及道歉了

忘記在錄影…宋哥臭臉抱怨婆婆「全播出」！　同場藝人驚恐：妳怎麼敢

李唯楓說謊「害股東失婚負債」！　苦主崩潰曝他5罪狀：我真是眼瞎

洗菜加入戰場！指控張藝網路霸凌友人　還原真相：壞人終於被大家知道

宥勝被爆「暑假大學當講師」課程特價3萬2！強制猥褻罪緩刑拚復出

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

宋哥, 宋依璇

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 罵嘻小瓜不男不女遭炎上回應了！議員落選人「翻字典反擊」：不是反同
  2. Lulu談師傅黃子佼近況　「沒必要也不可能復出了」
  3. 串流收視週榜／黑馬陸劇《無憂渡》驚悚大尺度！4陸劇掀長短之爭
  4. 樂團待了30年突遭解雇！披頭四鼓手兒錯愕　爆爭吵內幕「鼓技遭質疑」
  5. 韓男星認了「5次性騷前妻的姊姊」！　滿臉鬍渣囚服：是我錯了…
  6. 李珠珢台韓2地跑遭撻伐！李多慧吐真實想法　安芝儇「揭工作比重」喊話了
  7. 《好運來》拜金錢嫂出獄變密醫！　楚宣曝「放棄出國」也要回歸
  8. 納豆婚禮日期曝光「席開50桌」！　依依認停機避孕：他自信一發就中
  9. 原子男團西門町逛街遭狂粉跟蹤！寶弟收「男粉裸照」超毛私訊曝光
  10. 百萬YTR劉沛「是不是比較老的女人很愛插隊？」　遭炎上急道歉

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

防詐最前線！行動刻不容緩

防詐最前線！行動刻不容緩

2025 ETtoday斥詐風雲論壇 4/17 盛大舉行，串連政府x企業，聯手E網打盡詐騙陷阱！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

開箱暗黑系豪華科技宅

開箱暗黑系豪華科技宅

34坪打造智慧宅，隱藏設計＋全屋智能控，單身貴族最愛的精品級享受！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366