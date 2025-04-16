忘記在錄影…宋哥臭臉抱怨婆婆「全播出」！　同場藝人驚恐：妳怎麼敢

記者劉宜庭／綜合報導

女星宋依璇（宋哥）近日上節目自曝「婚姻驚魂事件」，一段過去在節目上抱怨婆婆的經歷竟掀起家庭風波。她回憶當年剛轉換跑道接觸綜藝，某次節目安排討論「媳婦抱怨」主題，沒想到一開口就停不下來，語出驚人，甚至完全忘了正在錄影。

▲宋哥曾在節目上抱怨婆婆，結果不小心越講越多。（圖／翻攝自YouTube／11點熱吵店）

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還原當時錄製節目的情況，宋哥一時之間忘了還在錄影，現場氣氛宛如閨蜜聚餐一般，「你就會開始越講越多，開始各種所有的東西、很Drama的東西一次就把它（說出來）！」當下還有一種有一種不能輸的心態，「別人講那樣子，我就一定要比下去這樣，然後就…越講越多。」

「那時候，其實我感受得出來，周圍大家所有的人都是那種『妳怎麼敢』（的表情）。」被問到底說了什麼？宋哥透露：「我好像是在抱怨說，就是有點類似『憑什麼事情都要媳婦做』，沒有媳婦的時候你們家都怎麼過？」她坦言，在講這類話題的時候，臉部表情越會來越氣憤、咬牙切齒。

面對沈玉琳提問「妳錄完以後，有警覺到自己出大事了嗎？」宋哥坦言，錄完當下其實很害怕，同時也有一種僥倖心理，心想應該沒有那麼倒楣，認為公婆應該不會看到這一集，「然後殊不知就賭錯了，因為那一集在電視上播出的時候，我公公、我婆婆、兩個女兒通通都在電視機前面。」

▲宋哥還原在場嘉賓都露出不可置信的驚恐表情。（圖／翻攝自YouTube／11點熱吵店）

起初，宋哥渾然不知，還像平常一樣回家熱心幫忙，卻被婆婆冷淡回應：「不用不用，妳去坐著休息。」她後來才驚覺婆婆因此感到受傷，「她覺得說我去工作的時候，要把這一件事情講得有一點就是打死了，好像就是這一段婚姻就到此為止，可是我們其實還是要繼續生活下去。」

得知婆婆因看了節目內容深受傷害，讓宋哥懊悔不已，因此近日重返節目真誠鞠躬，並當眾下跪道歉：「媽，真的對不起，我錯了，我真的錯了，以後該做的我還是會做好不好，本人很樂意。」她最後還不忘手比愛心、隔空喊話：「媽，我愛妳喔！」

▲宋哥在鏡頭前向婆婆下跪道歉。（圖／翻攝自YouTube／11點熱吵店）