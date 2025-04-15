ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

洗菜加入戰場！指控張藝網路霸凌友人　還原真相：壞人終於被大家知道

記者孟育民／台北報導

網紅張藝因為講話無厘頭、鮮明的人格特質，深受許多粉絲的喜愛，近幾年更成為時尚圈寵兒，時常登上雜誌封面。沒想到人設大翻車，在私人群組影射、冷嘲熱諷其他網紅對話遭翻出，雖事後發聲道歉，但仍止不住網友怒火，如今連女星洗菜也加入戰場，指控對方在2019年網路霸凌過她朋友，「可能你早就忘記了，但是我一直都記得，等了6年了 ！」

▲洗菜砲轟張藝。（圖／翻攝自IG）

▲洗菜忍了6年砲轟張藝過去行為。（圖／翻攝自IG）

張藝在私人群組冷嘲熱諷、嚼舌根多位網紅，包括黃小愛減肥是切胃、開啟買包包話題讓粉絲討論，甚至調侃BLACKPINK Jisoo是「破雞喉」，隨著事件越演越烈，對話被踢爆，網友怒嗆他是「雙面人」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

如今連環爆，洗菜也不忍在張藝社群留言，指控對方過去曾網路霸凌過她朋友，「只因為她po了一個搞笑的影片，然後你覺得她在抄襲你。然後你就發限動公審，要你的藝家人（粉絲名）出動，接著她很認真的表達說她真的發誓完全沒有看過你的影片、也沒有追蹤你，也真的不認識你，只是抱歉很剛好在接近的時間剛好發了類似的影片，甚至根本就沒錯還要一直道歉。」

洗菜表示此事一直記在心中，「可能你早就忘記了，但是我一直都記得，等了6年了，終於，這個好壞的人，終於被大家知道了！」

▲洗菜寫下「下台一鞠躬」。（圖／翻攝自洗菜Instagram）

▲洗菜還原當時始末。（圖／翻攝自IG）

對於網路上的爭議，張藝先前在社群公開道歉，「我想鄭重地因我在私人群組中的不當言論，而受到影響或傷害的人們致上真誠的歉意，讓不該被波及之人們因我未經深思的發言而受到了傷害。對此，我對自己不成熟的發言到深感懊悔、自責與抱歉。」

他也表示未來會更審慎的思考後再行動，「我對我的行為與言語深刻反省，也感到懊悔，更對於一直給予我支持、喜愛我的人們感到抱歉。我會正視此次的失誤，未來用更真誠、負責的態度彌補犯下的錯誤。」
 

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

Lisa登科切拉「ROSÉ探班」曝「台上插曲」笑翻她

推薦閱讀

白種元形象跌谷底新節目「無限期延播」！製作單位證實：將重新規劃

白種元形象跌谷底新節目「無限期延播」！製作單位證實：將重新規劃

前輔導長內內認了「直播沒人看」！穿小丁也沒用 超辣畫面曝：決定擺爛

前輔導長內內認了「直播沒人看」！穿小丁也沒用 超辣畫面曝：決定擺爛

張藝人設翻車！私群嗆Jisoo「破喉雞」黑料起底　多名網紅遭波及道歉了

張藝人設翻車！私群嗆Jisoo「破喉雞」黑料起底　多名網紅遭波及道歉了

大牙月收僅1萬「宥勝妻卻月開36檔團購」！　受害者火大轟：能賺到吐

大牙月收僅1萬「宥勝妻卻月開36檔團購」！　受害者火大轟：能賺到吐

瑤瑤遭暗示潛規則「換主持棒」！　大哥錄影鹹濕喊：妳胸部真的很大

瑤瑤遭暗示潛規則「換主持棒」！　大哥錄影鹹濕喊：妳胸部真的很大

日人氣歌手JJJ病逝！去年曾來台開唱　經紀公司發公告悲痛證實

日人氣歌手JJJ病逝！去年曾來台開唱　經紀公司發公告悲痛證實

洗菜加入戰場！指控張藝網路霸凌友人　還原真相：壞人終於被大家知道

洗菜加入戰場！指控張藝網路霸凌友人　還原真相：壞人終於被大家知道

《不熙娣》班底電梯被侵犯「對方強吻掐脖」！　揭惡狼身份：是財經大佬

《不熙娣》班底電梯被侵犯「對方強吻掐脖」！　揭惡狼身份：是財經大佬

Lisa被目擊「手機桌布是LVMH三公子」　影片流出狂吸千萬人圍觀

Lisa被目擊「手機桌布是LVMH三公子」　影片流出狂吸千萬人圍觀

2025人氣啦啦隊女神票選！　Pick你最愛的女神❤為職棒＆職籃集氣

2025人氣啦啦隊女神票選！　Pick你最愛的女神❤為職棒＆職籃集氣

《苦盡》女星自曝「用菸頭燙宋慧喬」！內幕曝光男星傻眼：瘋了嗎

《苦盡》女星自曝「用菸頭燙宋慧喬」！內幕曝光男星傻眼：瘋了嗎

修杰楷「裝有工作」偷飛澳門玩！　賈靜雯打視訊才知：你不用回來了

修杰楷「裝有工作」偷飛澳門玩！　賈靜雯打視訊才知：你不用回來了

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

白種元形象跌谷底新節目「無限期延播」！製作單位證實：將重新規劃

前輔導長內內認了「直播沒人看」！穿小丁也沒用 超辣畫面曝：決定擺爛

張藝人設翻車！私群嗆Jisoo「破喉雞」黑料起底　多名網紅遭波及道歉了

大牙月收僅1萬「宥勝妻卻月開36檔團購」！　受害者火大轟：能賺到吐

瑤瑤遭暗示潛規則「換主持棒」！　大哥錄影鹹濕喊：妳胸部真的很大

日人氣歌手JJJ病逝！去年曾來台開唱　經紀公司發公告悲痛證實

洗菜加入戰場！指控張藝網路霸凌友人　還原真相：壞人終於被大家知道

《不熙娣》班底電梯被侵犯「對方強吻掐脖」！　揭惡狼身份：是財經大佬

Lisa被目擊「手機桌布是LVMH三公子」　影片流出狂吸千萬人圍觀

2025人氣啦啦隊女神票選！　Pick你最愛的女神❤為職棒＆職籃集氣

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

張藝, 洗菜, 全明星, 網紅

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 廉世彬慘被色猴盯上筠熹提警告　籃籃反分享溫馨事蹟
  2. 鄭中基婚變疑為真！「現身家事法庭」遭圍堵傻眼問：你們怎知？
  3. 才入住台中百坪豪宅！阿Ben樂喊「員工變白董」　15年工作室轉型
  4. 「金馬影后」鍾雪瑩自曝：曾一年沒拍片　苦心模仿聽障者獨特發音
  5. 漫威最強「雜牌軍」集合！　《雷霆特攻隊*》靈感來自《玩具總動員3》
  6. 今年第1部滿分神片！麥可·B·喬丹浴血槍戰　《罪人》影評封「年度最佳」
  7. GAI遭爆「瘦到脫相」登熱搜！　本尊親發側臉照曝光近況
  8. 凱薩琳丹妮芙爭奪《第一夫人》逆襲2億冠軍　重現「時尚老佛爺」卡爾拉格斐
  9. 獨家／楊晨熙愛女抓周演藝圈好友爆棚　感性送愛女新歌「天生值得被尊重」
  10. 王彩樺認了「進廠維修」：還在修復中！　同框青銅面具自嘲…網讚高EQ

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

防詐最前線！行動刻不容緩

防詐最前線！行動刻不容緩

2025 ETtoday斥詐風雲論壇 4/17 盛大舉行，串連政府x企業，聯手E網打盡詐騙陷阱！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366