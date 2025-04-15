洗菜加入戰場！指控張藝網路霸凌友人　還原真相：壞人終於被大家知道

記者孟育民／台北報導

網紅張藝因為講話無厘頭、鮮明的人格特質，深受許多粉絲的喜愛，近幾年更成為時尚圈寵兒，時常登上雜誌封面。沒想到人設大翻車，在私人群組影射、冷嘲熱諷其他網紅對話遭翻出，雖事後發聲道歉，但仍止不住網友怒火，如今連女星洗菜也加入戰場，指控對方在2019年網路霸凌過她朋友，「可能你早就忘記了，但是我一直都記得，等了6年了 ！」

▲洗菜忍了6年砲轟張藝過去行為。（圖／翻攝自IG）

張藝在私人群組冷嘲熱諷、嚼舌根多位網紅，包括黃小愛減肥是切胃、開啟買包包話題讓粉絲討論，甚至調侃BLACKPINK Jisoo是「破雞喉」，隨著事件越演越烈，對話被踢爆，網友怒嗆他是「雙面人」。

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如今連環爆，洗菜也不忍在張藝社群留言，指控對方過去曾網路霸凌過她朋友，「只因為她po了一個搞笑的影片，然後你覺得她在抄襲你。然後你就發限動公審，要你的藝家人（粉絲名）出動，接著她很認真的表達說她真的發誓完全沒有看過你的影片、也沒有追蹤你，也真的不認識你，只是抱歉很剛好在接近的時間剛好發了類似的影片，甚至根本就沒錯還要一直道歉。」

洗菜表示此事一直記在心中，「可能你早就忘記了，但是我一直都記得，等了6年了，終於，這個好壞的人，終於被大家知道了！」

▲洗菜還原當時始末。（圖／翻攝自IG）

對於網路上的爭議，張藝先前在社群公開道歉，「我想鄭重地因我在私人群組中的不當言論，而受到影響或傷害的人們致上真誠的歉意，讓不該被波及之人們因我未經深思的發言而受到了傷害。對此，我對自己不成熟的發言到深感懊悔、自責與抱歉。」

他也表示未來會更審慎的思考後再行動，「我對我的行為與言語深刻反省，也感到懊悔，更對於一直給予我支持、喜愛我的人們感到抱歉。我會正視此次的失誤，未來用更真誠、負責的態度彌補犯下的錯誤。」

