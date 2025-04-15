周揚青朝聖科切拉穿超辣！　緊身牛仔裙「放送事業線」晃暈粉

記者劉宛欣／綜合報導

美國一年一度的音樂盛事「科切拉音樂節」（Coachella）如火如荼展開，吸引全球大批樂迷與藝人共襄盛舉。女神卡卡、BLACKPINK成員Lisa與Jennie帶來驚艷表演，中國大陸網紅周揚青14日也搭上私人飛機到美國朝聖，後續陸續在各大社群分享在當地的動態。她在小紅書上分享身穿牛仔風細肩帶短裙的裝扮，展現出驚人的S曲線，令網友驚嘆不已。

▲周揚青搭私人專機前往觀賞科切拉音樂節。（圖／翻攝自周揚青小紅書）

在科切拉音樂節的第一天，周揚青前往觀賞了Lisa、蜜西艾莉特、女神卡卡等大咖歌手的表演，看完也在社群分享了興奮之情，讚嘆Lisa的美麗，還在蜜西艾莉特的場子裡隨著音樂起舞，感受現場的熱烈氛圍。最後，她被女神卡卡的震撼表演所折服，甚至成為了對方的粉絲，稱對方為「Mother Monster」。

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▲周揚青大方曬出火辣身材。（圖／翻攝自周揚青小紅書）

除了音樂節的精彩表演，周揚青還以科切拉夢幻的摩天輪為背景拍攝了一系列照片，並上傳至社交平台。這些照片迅速成為網友們的打卡熱點，周揚青的火辣造型和摩天輪的夢幻場景相得益彰，吸引了大量的讚美和評論。另一方面，在抖音上的影片中，她也一樣展示了姣好身材，不過為了遵守社群規範，特地將胸前事業線的部分打霧。