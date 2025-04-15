漫威最強「雜牌軍」集合！　《雷霆特攻隊*》靈感來自《玩具總動員3》

記者蕭采薇／綜合報導

漫威最新電影《雷霆特攻隊*》，這部集結「黑寡婦」葉倫娜、酷寒戰士、紅色衛兵、美國特工約翰沃克、模仿大師、幽靈等雜牌軍，被喻為漫威最致命的超級團隊。他們或許曾經是漫威英雄的死對頭，但是他們組成了特攻隊，卻也完成了「復仇者聯盟」做不了的工作。

▲《雷霆特攻隊*》有如漫威雜牌軍集合，卻也完成了「復仇者聯盟」做不了的工作。（圖／漫威影業提供）

《雷霆特攻隊*》這支奇葩隊伍裡有改過自新的惡棍、危險的反英雄及傭兵，其中甚至。當這群烏合之眾發現自己陷入了中央情報局局長設下的死亡陷阱後，他們必須踏上一段驚險的旅程，並迫使他們面對自己最黑暗的角落以完成自我救贖。



《雷霆特攻隊*》導演傑克史崔爾（Jake Schreier）之前受訪時表示，他因為皮克斯的《玩具總動員3》得到許多靈感，《玩具總動員3》裡，那些被遺棄的玩具手牽手齊力對抗自己被熔爐燒掉的命運，導演說：「那場戲（熔爐）之所以效果很好，是因為觀眾非常關心這些角色，也擔心他們是否能從垃圾場平安歸來，而《雷霆特攻隊》也有相同的特色：他們都是受過傷的人！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲《雷霆特攻隊*》導演傑克史崔爾，從皮克斯的《玩具總動員3》得到許多靈感。（圖／漫威影業提供）



去年暑假，《雷霆特攻隊*》在美國聖地牙哥舉行的國際漫畫展上，眾演員在漫威總裁凱文費奇的介紹下出場亮相，立刻引來台下粉絲期盼的歡呼和尖叫聲，尤其已經在《黑寡婦》登場的佛羅倫絲普伊，更是獲得許多掌聲，她透露因為拍攝這部電影，讓她有機會從世界上第二高的大樓定點跳傘，她說：「這是一段非常特別的時光，有很多獨特的經歷。」

▲「二代黑寡婦」佛羅倫絲普伊在《雷霆特攻隊*》中，從世界第二高樓跳下。（圖／漫威影業提供）



而從已經曝光的影片看來，佛羅倫絲普伊的驚天一跳，可謂她從影生涯的最大挑戰。原來所謂的世界第二高樓是位於馬來西亞吉隆坡的Merdeka 118摩天大樓，它有118層樓高，而普伊沒有啟用替身完成了這個動作後，也證實不管是一代的史嘉蕾喬韓森還是普伊，都是讓人聞風喪膽的黑寡婦，普伊甚至還表示自己在跳下的過程中「極為平靜，像禪定一樣」！

▲《雷霆特攻隊*》集結酷寒戰士、紅色衛兵等「漫威雜牌軍」。（圖／漫威影業提供）