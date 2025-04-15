ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

漫威最強「雜牌軍」集合！　《雷霆特攻隊*》靈感來自《玩具總動員3》

記者蕭采薇／綜合報導

漫威最新電影《雷霆特攻隊*》，這部集結「黑寡婦」葉倫娜、酷寒戰士、紅色衛兵、美國特工約翰沃克、模仿大師、幽靈等雜牌軍，被喻為漫威最致命的超級團隊。他們或許曾經是漫威英雄的死對頭，但是他們組成了特攻隊，卻也完成了「復仇者聯盟」做不了的工作。

▲《雷霆特攻隊*》。（圖／漫威影業提供）

▲《雷霆特攻隊*》有如漫威雜牌軍集合，卻也完成了「復仇者聯盟」做不了的工作。（圖／漫威影業提供）

《雷霆特攻隊*》這支奇葩隊伍裡有改過自新的惡棍、危險的反英雄及傭兵，其中甚至。當這群烏合之眾發現自己陷入了中央情報局局長設下的死亡陷阱後，他們必須踏上一段驚險的旅程，並迫使他們面對自己最黑暗的角落以完成自我救贖。
 
《雷霆特攻隊*》導演傑克史崔爾（Jake Schreier）之前受訪時表示，他因為皮克斯的《玩具總動員3》得到許多靈感，《玩具總動員3》裡，那些被遺棄的玩具手牽手齊力對抗自己被熔爐燒掉的命運，導演說：「那場戲（熔爐）之所以效果很好，是因為觀眾非常關心這些角色，也擔心他們是否能從垃圾場平安歸來，而《雷霆特攻隊》也有相同的特色：他們都是受過傷的人！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲《雷霆特攻隊*》。（圖／漫威影業提供）

▲《雷霆特攻隊*》導演傑克史崔爾，從皮克斯的《玩具總動員3》得到許多靈感。（圖／漫威影業提供）
 
去年暑假，《雷霆特攻隊*》在美國聖地牙哥舉行的國際漫畫展上，眾演員在漫威總裁凱文費奇的介紹下出場亮相，立刻引來台下粉絲期盼的歡呼和尖叫聲，尤其已經在《黑寡婦》登場的佛羅倫絲普伊，更是獲得許多掌聲，她透露因為拍攝這部電影，讓她有機會從世界上第二高的大樓定點跳傘，她說：「這是一段非常特別的時光，有很多獨特的經歷。」

▲《雷霆特攻隊*》。（圖／漫威影業提供）

▲「二代黑寡婦」佛羅倫絲普伊在《雷霆特攻隊*》中，從世界第二高樓跳下。（圖／漫威影業提供）
 
而從已經曝光的影片看來，佛羅倫絲普伊的驚天一跳，可謂她從影生涯的最大挑戰。原來所謂的世界第二高樓是位於馬來西亞吉隆坡的Merdeka 118摩天大樓，它有118層樓高，而普伊沒有啟用替身完成了這個動作後，也證實不管是一代的史嘉蕾喬韓森還是普伊，都是讓人聞風喪膽的黑寡婦，普伊甚至還表示自己在跳下的過程中「極為平靜，像禪定一樣」！

▲《雷霆特攻隊*》。（圖／漫威影業提供）

▲《雷霆特攻隊*》集結酷寒戰士、紅色衛兵等「漫威雜牌軍」。（圖／漫威影業提供）

 

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

【不要睡！】爸哄睡完準備睡覺嫩嬰卻起床了XD

推薦閱讀

白種元形象跌谷底新節目「無限期延播」！製作單位證實：將重新規劃

白種元形象跌谷底新節目「無限期延播」！製作單位證實：將重新規劃

前輔導長內內認了「直播沒人看」！穿小丁也沒用 超辣畫面曝：決定擺爛

前輔導長內內認了「直播沒人看」！穿小丁也沒用 超辣畫面曝：決定擺爛

張藝人設翻車！私群嗆Jisoo「破喉雞」黑料起底　多名網紅遭波及道歉了

張藝人設翻車！私群嗆Jisoo「破喉雞」黑料起底　多名網紅遭波及道歉了

大牙月收僅1萬「宥勝妻卻月開36檔團購」！　受害者火大轟：能賺到吐

大牙月收僅1萬「宥勝妻卻月開36檔團購」！　受害者火大轟：能賺到吐

瑤瑤遭暗示潛規則「換主持棒」！　大哥錄影鹹濕喊：妳胸部真的很大

瑤瑤遭暗示潛規則「換主持棒」！　大哥錄影鹹濕喊：妳胸部真的很大

日人氣歌手JJJ病逝！去年曾來台開唱　經紀公司發公告悲痛證實

日人氣歌手JJJ病逝！去年曾來台開唱　經紀公司發公告悲痛證實

洗菜加入戰場！指控張藝網路霸凌友人　還原真相：壞人終於被大家知道

洗菜加入戰場！指控張藝網路霸凌友人　還原真相：壞人終於被大家知道

《不熙娣》班底電梯被侵犯「對方強吻掐脖」！　揭惡狼身份：是財經大佬

《不熙娣》班底電梯被侵犯「對方強吻掐脖」！　揭惡狼身份：是財經大佬

Lisa被目擊「手機桌布是LVMH三公子」　影片流出狂吸千萬人圍觀

Lisa被目擊「手機桌布是LVMH三公子」　影片流出狂吸千萬人圍觀

2025人氣啦啦隊女神票選！　Pick你最愛的女神❤為職棒＆職籃集氣

2025人氣啦啦隊女神票選！　Pick你最愛的女神❤為職棒＆職籃集氣

《苦盡》女星自曝「用菸頭燙宋慧喬」！內幕曝光男星傻眼：瘋了嗎

《苦盡》女星自曝「用菸頭燙宋慧喬」！內幕曝光男星傻眼：瘋了嗎

修杰楷「裝有工作」偷飛澳門玩！　賈靜雯打視訊才知：你不用回來了

修杰楷「裝有工作」偷飛澳門玩！　賈靜雯打視訊才知：你不用回來了

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

白種元形象跌谷底新節目「無限期延播」！製作單位證實：將重新規劃

前輔導長內內認了「直播沒人看」！穿小丁也沒用 超辣畫面曝：決定擺爛

張藝人設翻車！私群嗆Jisoo「破喉雞」黑料起底　多名網紅遭波及道歉了

大牙月收僅1萬「宥勝妻卻月開36檔團購」！　受害者火大轟：能賺到吐

瑤瑤遭暗示潛規則「換主持棒」！　大哥錄影鹹濕喊：妳胸部真的很大

日人氣歌手JJJ病逝！去年曾來台開唱　經紀公司發公告悲痛證實

洗菜加入戰場！指控張藝網路霸凌友人　還原真相：壞人終於被大家知道

《不熙娣》班底電梯被侵犯「對方強吻掐脖」！　揭惡狼身份：是財經大佬

Lisa被目擊「手機桌布是LVMH三公子」　影片流出狂吸千萬人圍觀

2025人氣啦啦隊女神票選！　Pick你最愛的女神❤為職棒＆職籃集氣

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

雷霆特攻隊*, 雷霆特攻隊, 玩具總動員, 漫威, 黑寡婦, 二代黑寡婦, 酷寒戰士

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 廉世彬慘被色猴盯上筠熹提警告　籃籃反分享溫馨事蹟
  2. 鄭中基婚變疑為真！「現身家事法庭」遭圍堵傻眼問：你們怎知？
  3. 才入住台中百坪豪宅！阿Ben樂喊「員工變白董」　15年工作室轉型
  4. 「金馬影后」鍾雪瑩自曝：曾一年沒拍片　苦心模仿聽障者獨特發音
  5. 漫威最強「雜牌軍」集合！　《雷霆特攻隊*》靈感來自《玩具總動員3》
  6. 今年第1部滿分神片！麥可·B·喬丹浴血槍戰　《罪人》影評封「年度最佳」
  7. GAI遭爆「瘦到脫相」登熱搜！　本尊親發側臉照曝光近況
  8. 凱薩琳丹妮芙爭奪《第一夫人》逆襲2億冠軍　重現「時尚老佛爺」卡爾拉格斐
  9. 獨家／楊晨熙愛女抓周演藝圈好友爆棚　感性送愛女新歌「天生值得被尊重」
  10. 王彩樺認了「進廠維修」：還在修復中！　同框青銅面具自嘲…網讚高EQ

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

防詐最前線！行動刻不容緩

防詐最前線！行動刻不容緩

2025 ETtoday斥詐風雲論壇 4/17 盛大舉行，串連政府x企業，聯手E網打盡詐騙陷阱！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366