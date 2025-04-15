記者黃皓瑋／綜合報導

男星張兆志日前揭露前妻許允樂遭「黑粉群組」持續造謠、抹黑，讓她崩潰到胃出血，引發外界關注。律師李怡貞今（15日）對此有感而發，坦言「確實就是有這種團體存在」，她也以自己與黑粉團體交手的經驗，揭露對方的慣用手法。

▲律師李怡貞揭露黑粉群攻擊手法。（圖／翻攝自Facebook／女人大律師李怡貞）



李怡貞今日在臉書轉發相關新聞，寫下：「我以為黑粉團這件事已經不是新聞了耶，不管以誰為首，確實就是有這種團體存在。」她透露黑粉團體會使用大量社群平台帳號，在特定的時段一口氣集體發動攻擊，攻擊的內容包含對當事人的嘲弄、誣蔑與容貌羞辱等，讓李怡貞直呼「沒練過的真的有可能會因此重傷」。

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▲張兆志控黑粉群對前妻許允樂造謠。（圖／翻攝自Facebook／張兆志 喬志先生、許允樂的老兵魂）



李怡貞坦言自己也曾遇上黑粉團：「我不小心碰到奈何橋才陸續遇到這樣的爛團爛事，真的是踩到屎。」並不改犀利風格地直言：「跟他們玩玩蠻好玩的，智商都不高，易怒，動不動就下詛咒。」她也補充說明，每個黑粉團成員的目的可能不同，「但是目標就是一致在於打擊特定人士」。

▼李怡貞臉書貼文。（Facebook／女人大律師李怡貞）

