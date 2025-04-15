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展榮赴泰國潑水節出意外！「全身濕」清涼畫面曝　展瑞也同樣遭殃

記者孟育民／台北報導

一年一度的泰國潑水節被譽為全球最瘋狂的濕身嘉年華，今年更邀來百萬創作者展榮展瑞K.R Bros與中國娃娃一同登上曼谷地標 ICONSIAM 舞台獻唱！展榮展瑞精心準備舞台，卻在開場第一句〈好熱〉一下就被全場遊客水槍「猛攻」，瞬間全場變成大型水戰現場，觀眾玩到瘋、藝人唱到濕，現場氣氛嗨到最高點！兩人笑說：「這真的是一場情緒大解放的節
日耶！」

▲▼展榮展瑞登潑水節開唱嗨翻全場 。（圖／星展娛樂提供）

▲▼展榮、展瑞登潑水節開唱嗨翻全場 。（圖／星展娛樂提供）

▲▼展榮展瑞登潑水節開唱嗨翻全場 。（圖／星展娛樂提供）

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展榮展瑞開場即以節奏洗腦的夏日神曲〈好熱〉炒熱全場，還沒唱完副歌就已全身濕透，展瑞被潑到眼睛睜不開邊跳邊擦水，展榮則笑說：「我們應該是被全世界洗最乾淨的藝人！」演出過程中，展榮因為跳得太賣力，不慎重摔在舞台上，當下令觀眾一陣驚呼，所幸無大礙，他隨即敬業地起身繼續完成表演，獲得滿場掌聲肯定。

▲▼展榮展瑞登潑水節開唱嗨翻全場 。（圖／星展娛樂提供）

▲展榮與現場粉絲互動。（圖／星展娛樂提供）

兩人表示：這場潑水節的演出讓他們感受到滿滿的祝福與喜悅，因為「在泰國潑水節，被潑水是對方給予祝福的象徵，且不能生氣，現場民眾真的太熱情了！我們全身都濕透了，就像是被現場民眾給予我們滿滿祝福一樣，希望藉這節日，能祈求我們的演藝事業與家人都能平安健康。」

▲▼展榮展瑞登潑水節開唱嗨翻全場 。（圖／星展娛樂提供）

▲展瑞被水槍攻擊 。（圖／星展娛樂提供）

先前體驗過潑水節文化的展榮展瑞笑說：「只要一踏出飯店，隨時隨地都可能被潑濕，奉勸大家不要穿太好，因為走在路上就會被潑水了！大家沒在管你是誰耶！就算是搭車的遊客也難逃水擊，大家一起濕身。」兩人直呼說：「被潑水的當下會蠻氣的且很驚訝，但是看到大家都濕身還笑成一片，就覺得好好玩跟好笑。」

所以這次在泰國曼谷地標ICONSIAM表演，可是有特地安排「濕身」造型，展榮跟展瑞及舞者們避免衣服濕中影響表演，所以服裝都很簡單清爽，眾人還配戴護目鏡、手拿水槍，打算想與觀眾近距離互動潑水。展瑞說：「這場演出可是一場水戰爭，讓我們大家一起來濕身抗暑吧！」


 

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展瑞, 展榮, 這群人, 泰國潑水節

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