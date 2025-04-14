「國民男友」朴寶劍10大必看作品盤點　《苦盡柑來》再創事業巔峰

文／網路溫度計

曾憑經典韓劇《請回答1988》「崔澤」一角迅速爆紅的朴寶劍，2025年又再度以《苦盡柑來遇見你》迎來事業巔峰，不僅奠定了他頂流男星的地位，善良又謙虛的形象更被網友封為最想嫁的「國民女婿」。《網路溫度計DailyView》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體，盤點了十部朴寶劍人氣最高的戲劇作品。

NO.10 韓劇《記得你》╴鄭善浩

▲《記得你》。（圖／翻攝自너를기억해）

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2015年播出的《記得你》是由徐仁國、張娜拉、朴寶劍所主演的連續劇，劇情講述一位性格刻薄的天才犯罪分析師李賢（徐仁國 飾），與一直觀察他的熱血女搜查官車智安（張娜拉 飾），一同解決案件進而擦出火花的愛情故事。朴寶劍在劇中飾演擁有出眾的智商，性格卻難以捉摸的天才律師鄭善浩，表面上看似陽光溫暖，但內心卻對哥哥一直懷恨在心，被視為全劇最具衝突性的角色，朴寶劍完美演繹了猶如「雙面人」的冷血復仇者，該劇也是他首次挑戰惡角，由於他過去大多飾演善良的角色，這次則展現出遊走善惡之間的雙重魅力，成功顛覆了以往清新少年形象，並讓他獲得「怪物新人」的封號。

NO.9 電影《永生戰》╴徐福

▲《永生戰》。（圖／翻攝自TVING）

2021年上映的《永生戰》為一部斥巨資打造的科幻動作電影，由兩大男神朴寶劍、孔劉所主演，劇情描述在前情報局特務閔基憲（孔劉 飾），某天被國家最高層指派要護送「永生人」徐福（朴寶劍 飾）到安全的地方，就可以達成「交換條件」，但途中卻有各方想佔有永生人的龐大惡勢力，讓他們的逃亡過程捲入驚天動地的危險局面，是一部探討著生命、死亡、永恆的深度作品。

朴寶劍飾演著一輩子都被豢養在實驗室裡的永生人，人生第一次走在大街上對什麼都感到非常好奇，而身為「暫時保姆」的孔劉得必須時時刻刻看緊他，一位是受過戰場洗禮的現實主義者，一位則是初入世界、生性單純的複製人，兩人意外形成了有點反差萌的對比。

另外，兩位實力派演員在片中的演技自然又有層次，讓觀眾沉浸在劇情的同時還能大飽眼福，朴寶劍將「徐福」這個集天真與危險、無辜與神祕於一體的角色詮釋得細膩又令人心疼，讓人會情不自禁地對他產生保護欲，網友討論「蹲在人家店裡觀察泥鰍的樣子超可愛」、「很好看，特效、動作使用的得宜，不會賣弄特效」、「孔劉朴寶劍超帥演技也無話可說，充滿生命意義的好電影。」

NO.8 韓劇《英雄2012》╴姜東宇

▲《英雄2012》。（圖／翻攝自NAVER）

《英雄2012》為OCN電視台2012推出的韓劇，融合政治、陰謀、英雄主義與動作元素，該劇以虛構韓國腐敗政府為背景，講述了善惡不分、正義與良心消失貽盡的混亂社會，一個男人具東宇(楊東根 飾)無意間得到了超能力後，與黑暗的惡勢力鬥爭的超級英雄故事。

當時年僅19歲的朴寶劍在劇中飾演一個正義感強烈的年輕高中生姜東宇，雖然只是以客串小角色身分出現，但卻展現了他早期清秀又純粹的少年氣質，也為他累積了不少觀眾好感，這部劇正式開啟了他的演員生涯，2012年不僅接演電影《醜男大變身》還拍攝了兩部電視劇《Drama special-靜止照片》以及《新娘面具》。

NO.7韓劇《梨泰院Class》╴廚師

《梨泰院Class》為2020年播出的超人氣韓劇，由朴敘俊、金多美共同主演，收視率從4.983%一路飆升，到大結局的16.548%，成為近年來JTBC電視台收視竄升最快的韓劇。劇情講述一位年輕人朴世路（朴敘俊 飾）為了替父親報仇，在梨泰院開設小酒館，與個性古怪但卻非常機靈的社群經理趙以瑞（金多美 飾）組成團隊，一步步打敗大型餐飲集團、實現夢想的故事。

這部劇不僅捧紅了兩位主演朴敘俊、金多美，更成為JTBC歷代收視的第二名，不過你知道朴寶劍也有客串嗎？他在最後一集中驚喜出演，飾演一位到吳秀娥（權娜拉 飾）所經營的餐廳面試的年輕廚師，即使頂著超短栗子頭髮型也不減他的帥氣，在劇中大展廚藝後直接被吳秀娥錄用，或許在第二季能看到兩位的戀愛線。

事實上，朴寶劍和《梨泰院Class》的導演金成允因拍攝《雲畫的月光》而相識，這次朴寶劍排除萬難也要客串好友的新戲，可說是相當有義氣。

NO.6 韓劇《男朋友》╴金振赫

▲《男朋友》。（圖／翻攝自tVN）

2018年最受矚目的韓劇就是由朴寶劍與宋慧喬所主演的《男朋友》，兩位頂流級人物的首次合作，在開播前就引起極大的轟動，首播就創下9.4%的收視率，刷新了tvN電視台水木連續劇首播的最高收視紀錄，首周更超過10萬人的VOD點擊量，創下了tvN電視劇史上新高。

《男朋友》的劇情講述個背景、身份、人生際遇都截然不同的人，卻在異國邂逅後產生戀情的故事，女主角車秀賢（宋慧喬 飾）是出身政治世家的財團代表，過去曾為了家族利益嫁入豪門，而男主角金振赫（朴寶劍 飾）則是平凡單純的青年，心思細膩、對生活充滿熱情，兩人在古巴偶然邂逅後，又命運般地在韓國重逢，展開一段甜虐交織的浪漫戀曲。

朴寶劍在劇中飾演熱情直率、懷抱夢想的年輕攝影師，與宋慧喬雖然有著12歲的年齡差，卻發展出了一段療癒系的姊弟戀，朴寶劍將溫柔又堅定的愛情詮釋得動人心弦，被網友封為小奶狗型的暖男代表，又再度成功擄獲了一大票粉絲。

NO.5 韓劇《青春紀錄》╴史彗峻

▲《青春紀錄》。（圖／翻攝自tVN）

由朴寶劍、朴素丹、邊佑錫主演的《青春紀錄》，是一部溫暖正向的青春勵志劇，以「夢想」為題材，描述年輕男女勇敢追夢的心路歷程，同時探討著亞洲常見的親子議題，這部劇不僅聚集了一群顏值與實力兼具的新生代演員，收視率更在開播後登上同時段戲劇的第一，還創下tvN月火電視劇首播收視率紀錄，打敗《鬼怪》、《愛的迫降》等知名韓劇成為2020年的話題韓劇之一。

朴寶劍在《青春紀錄》中飾演積極轉型的當紅模特兒史彗峻，即使家境不福裕，仍繼續追逐著演員夢，在面對家庭壓力和職場現實時，他將角色中堅毅不拔、不願向現實妥協的個性演繹的相當到位，訴說出年輕人在實現夢想時必續面臨的寫實拉扯，讓許多觀眾產生共鳴，「演出了年輕人最真實的無奈與倔強」、「寶劍每次哭戲都讓人心碎」、「和朴素淡有很自然的CP感。」

NO.4 韓劇《請回答1988》╴崔澤

▲《請回答1988》。（圖／翻攝自tVN）

大家一定聽過的經典神劇的《請回答1988》，是《請回答》系列最具超高人氣與號召力的一部，當時連續10周獲得同時段第一名，大結局收視衝到18%，更創下tvN歷年電視劇最高收視率TOP 2的紀錄，同時也捧紅劇中主演們李惠利、朴寶劍、柳俊烈等人。

故事以1988年的首爾雙門洞為背景，聚焦五個家庭、五位青梅竹馬的青春成長與親情、友情、愛情交織，以二十多歲年輕人的視角看待當時世代背景的家庭，詼諧卻充滿各種酸甜苦辣的人生經歷，每次重溫都能帶起不同的情感效果。

而這部劇可說是朴寶劍的人生韓劇之一，他在劇中飾演國手級圍棋天才「崔澤」，性格內向、寡言卻心思細膩，靦腆又純真的形象擄獲廣大觀眾的心，也讓他成功晉升一線男演員。

NO.3 韓劇《雲畫的月光》╴李韺

▲《雲畫的月光》。（圖／翻攝自NAVER）

《雲畫的月光》為2016播出的古裝愛情劇，改編自尹梨修作家的同名網路小說作品，找來人氣演員朴寶劍和金裕貞擔綱主演，當時創下全國平均收視率首次突破20%大關的紀錄，最高收視更來到23.9%，為同時段戲劇第一，兩人精湛的演技配上養眼又心動的曖昧互動，讓觀眾看得令人臉紅心跳！

本劇以19世紀的朝鮮為背景，講述朝鮮第23代君主純祖的長子孝明世子（朴寶劍 飾）和女扮男裝的愛情問題諮詢專家洪羅溫（金裕貞 飾）的宮中羅曼史，朴寶劍所飾演的「李韺」為朝鮮王朝的世子，雖然總是展現出聰明睿智的王者氣度，但內心卻藏著一顆單純、渴望自由的心，將「世子」該有的威嚴與私下的溫柔反差演得自然流暢，特別是在面對政治陰謀與愛情抉擇時的情緒層次處理非常細膩，與女扮男裝的洪羅溫（金裕貞 飾）意外擦出純真的可愛魅力，也創造出多個名場面，網友們紛紛表示「朴寶劍和金裕貞是最萌古裝CP」、「雲畫必推！裡面的選角都很喜歡」、「金裕真朴寶劍演技很棒，女孩長大了好漂亮。」

NO.2 電影《Wonderland》╴泰柱

▲《Wonderland》。（圖／Netflix提供）

2024年最具話題的韓國科幻片《Wonderland》，找來湯唯、孔劉、秀智、朴寶劍、鄭裕美、崔宇植等頂級演員組成超強卡司，播出前就先引爆全球粉絲的期待，上映首日便創下8萬餘名觀影人次，首周末以接近24萬觀影人次的票房成績奪得周末票房冠軍。

《Wonderland》是一部具突破性的電影，融合愛情、科幻與情感等議題，探討人類情感間連結的深度，時空背景設定在一個未來世界，能夠讓人與已故或昏迷中的親人「重逢」的虛擬空間「Wonderland」。劇中的每位明星演員不僅演技都相當在線，每個角色的故事都貫穿著遺憾，用各自的方式溫柔詮釋了愛與情感。

朴寶劍在該片飾演一位空服員泰柱，與鄭仁（秀智 飾）扮演一對熱戀的情侶，不過在一次意外中陷入昏迷成為植物人，思念男友的正仁決定使用Wonderland App再次與男友相見，展開一段脆弱又執著的戀愛。兩人首次搭檔就令觀眾相當驚艷，俊男美女的外型加上角色間深刻的情感連結，讓這對CP即使只在虛擬空間相遇，也能爆發出極高的情感張力，在劇中，朴寶劍則需要展現出「不是本人卻仍有記憶和情感」的角色設定，詮釋虛擬人格的同時又不失人味，以極細膩的演技表現出溫暖的空靈感，粉絲都大讚「他們的眼神裡好有故事」、「這個組合超養眼」、「很發人深省，風格類似寶劍之前拍的永生戰(徐福)。」

NO.1 韓劇《苦盡柑來遇見你》╴梁寬植

▲《苦盡柑來遇見你》。（圖／Netflix提供）

由國民初戀IU與治癒男神朴寶劍共同主演的最新韓劇《苦盡柑來遇見你》可說是近期熱度最高的韓劇，於Netflix一上線就擠下陸劇《難哄》登上排行榜冠軍，並霸佔《網路溫度計DailyView》韓劇網路口碑排行榜冠軍數周。

該劇的背景設定在橫跨1960年代濟州島上一對年輕夫婦的人生歷程，充滿年代感的拍攝手法以及深刻動人的暖心故事獲得網友的一致好評，故事描述魚攤家的小孩梁寬植（朴寶劍 飾）與同村的青梅竹馬吳愛純（IU 飾）譜出的青澀戀情，從兩小無猜到私奔逃婚，兩人的婚姻歷經各種風風雨雨，探討愛情與麵包該如何選擇的難題，以及年輕人在觀念保守的舊社會中奮力反抗，以慢節奏的劇情搭配充滿復古感的濾鏡，將兩人刻苦銘心的愛情呈現給觀眾。

另外，該劇最大的亮點肯定是兩位主演的神仙組合，IU與朴寶劍早在共同出演綜藝《孝利家民宿2》時，就曾因為兩人之間可愛的互動引起話題，而這對男女神的首次戲劇合作，讓該劇未播就先引轟動，其中朴寶劍在劇中化身護妻狂魔梁寬植，從小就是一直默默守護著單親家庭的愛純，更放棄自己運動員的夢想，帶著她私奔逃離濟州島，愛純被婆婆欺負時也會霸氣出面護妻。朴寶劍雖然有著一副俊俏的臉蛋，但同時擁有細膩又富有感情的演技，讓他每每推出新作依舊不斷圈粉，這次則透過這部作品再度奠定他一線男星的地位。

▲朴寶劍10大必看作品。（圖／ETtoday娛樂星光雲）