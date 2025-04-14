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吳姍儒代言換人「新一代男神接棒」　遭傳轉賣公關品…廠商發聲了

記者黃庠棻／台北報導

女星Sandy（吳姍儒）日前遭爆過去擔任氣泡水機代言人，卻轉賣公關品被廠商抓包，差點丟掉代言，引發熱議，事後她澄清絕無此事，也不知如何解釋，說道「我看到也滿驚訝的，我滿可以理解大家的工作需要新聞，我向來不太會去澄清，因為我不知道講什麼。」今（14）日該氣泡水品牌宣布全新年度代言人，邀來新一代男神詹懷雲擔任。

▲▼恆隆行代理全新SODASTREAM氣泡水機上市，合作三年的代言人Sandy吳珊儒擔任特別嘉賓出席上市發表記者會。（圖／記者湯興漢攝）

▲吳姍儒過去連續代言氣泡水機品牌3年。（圖／記者湯興漢攝）

氣泡水品牌協理Andy被問到近日Sandy的公關品風波，坦言過去雙方合作三年來都相處得很愉快，為了拓展品牌的形象，剛好看到詹懷雲陽光、親民的形象，認為跟品牌的理念很適合，所以才選擇詹懷雲擔任全新年度代言人。

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▲▼詹懷雲SodaStream氣泡水機年度代言記者會。（圖／記者李毓康攝）

▲氣泡水機年度代言人換成詹懷雲。（圖／記者李毓康攝）

談到Sandy的公關品風波，氣泡水品牌協理Andy也說道「這是沒有的傳聞，看到新聞有點傻眼」，表示看到新聞的當下有與對方通過電話，目前雙方之前沒有誤會，直呼「怎麼會有這種奇怪的傳聞」，同時透露電話內容中，Sandy還有詢問他近期品牌是否有推出新產品、詢問親友價等，雙方關係仍保持友好，更說道「未來還有機會合作」。

▲▼吳姍儒曬氣泡水機反擊 。（圖／翻攝自吳姍儒IG）

▲氣泡水機品牌協理透露與吳姍儒的對話內容。（圖／翻攝自吳姍儒IG）

此外，詹懷雲出道以來首度擔任產品年度代言人，被問到前一任代言人是前輩Sandy是否壓力很大，他表示「不會去想這件事，但還是會有壓力，覺得自己有使命感」，另外對於收到公關品怎麼處理，他笑說「當然是自己用啊」，同時表示自己沒有看到Sandy代言風波的新聞。

▲▼詹懷雲SodaStream氣泡水機年度代言記者會。（圖／記者李毓康攝）

▲詹懷雲出席氣泡水機年度代言記者會。（圖／記者李毓康攝）

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