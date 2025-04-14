▲宇珊購入露營車開設新節目。（圖／與珊同行提供）



記者翁子涵／台北報導

宇珊近來砸下重金購買市值500萬露營車，跨界當起YouTuber開設全新節目《與珊同行 露營車新生活》，談起與這台「珊珊號」緣分，她驚吐：「買露營車大概只花3分鐘就決定了！與這台車相遇是命中注定，也跟我目前吉普車的顏色一樣！賞車後真的太喜歡，我沒有不買的理由！」有趣的是，買車前並沒有先跟老公報備，回家後她一派輕鬆分享這件事，老公驚嚇回：「怎麼都沒有討論，而且妳還沒有駕照，買車卻跟買菜一樣！」但依舊寵妻支持衝動派的老婆大人。

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▲▼宇珊首集節目邀來團員寶兒擔任客座嘉賓。（圖／與珊同行提供）



首集邀來團員寶兒擔任客座嘉賓，姊妹一上車就無話不談，前往白沙屯媽祖拜拜、台中高美濕地踏青，旅程結束前依依不捨，她回憶起過往團員們朝夕相處的打拼情感，忍不住落淚，她也許下心願：「最大心願就是把五人集合起來上節目，但怕我們會太瘋，等節目成熟一點再來邀請。」至於合體演出？她顯得樂見：「Threads上面一直被熱烈提起，很多網友說小時候會跳我們的歌，現在我們各自有家庭要照顧、不同工作，希望有機會可以推出單曲、或是在成軍週年見面會合體，感覺很棒！」

談起Popu Lady每位團員現況，宇珊形容：「洪詩現在有幸福家庭、寶貝女兒，祝他們全家開心健康；恭喜大元成為新手人妻，日前聚餐聊了結婚後的心情，恭喜她，這個秘密我們守了十幾年！寶兒佩服她體力這麼好，不畏風吹日曬雨淋為球隊應援，有時候很心疼，她絕對是球場亮眼一顆星。庭萱專注過私下生活，她過得很好。」更笑稱：「現在我們聚會時不會喝太多、發酒瘋了，年齡體力不禁酒力、小酌即可。」

對於頻道想傳達生活的理念，宇珊認為：「生活是每個人的選擇，很多人要等假期好幾個月才能放鬆，或是一年花一大筆錢出國旅行，我選擇把這塊費用分攤買露營車，達成說走就走、心情不好就開車出發，是工具也是一個家，車子是我的行動小豪宅，睡覺洗澡開會煮飯通通沒有問題。」期許觀眾能透過「宇珊視角」看看台灣不同的玩法與美麗，打開頻道就能能找到20分鐘的放鬆時光。

