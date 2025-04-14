廣末涼子拘留所洗澡「全程被監視」！筆記本一定要有…藏重要原因

記者陳芊秀／綜合報導

日本女星廣末涼子高速公路駕車發生追撞車禍，隨後送醫又攻擊護理師被警察逮捕，涉嫌傷害罪、危險駕駛致傷罪等兩罪，被羈押10天。她在拘留所的狀態引發外界關心，而拘留所生活有不少限制，洗澡要被全程監視，最受歡迎的物品是「筆記本」。

▲廣末涼子被羈押10天，拘留所生活狀態受到外界高度關心。（圖／翻攝自IG／廣末涼子）

據日媒《FLASH》報導，根據司法線記者的說明，廣末涼子被羈押10天，這段期間將接受警方訊問，日常作息時間也曝光，「早上7點起床，洗漱點名後8點吃早餐，接著進行偵訊，中午12點吃午餐，下午會安排簡單活動時間，晚上6點用餐，9點準時就寢」。有關洗澡問題，根據季節不同，每週可以有1至2次的洗澡時間，「每次約20分鐘，但全程都有管理人員監視」。而據《Sponichi Annex》報導，警方透露夏季是一週兩次，目前是一週一次。

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另外，疑似是廣末涼子親人已於11日前去拘留所探視，送上需要的物品。島提及，拘留所中最重要的是持有現金，最受歡迎的物品是「筆記本」，警方人員表示，有些人會用筆記本記錄偵訊的內容，或是寫詩，因此非常重要，但是筆記用的文具需向拘留所借，筆狀且尖端較利的原子筆被視為危險物品，不允許持有，因此被編號登記後限時借出，時間一到就會回收。

▲筆記本是日本拘留所最重要、最受歡迎的物品。（圖／PAKUSO）

廣末涼子將被羈押至4月19日。