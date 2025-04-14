《蠟筆小新》真人版短片選角網驚艷！高橋文哉變身25歲野原新之助

文／妞新聞

日本國民動畫《蠟筆小新》推出首部真人版了！可口可樂旗下品牌「茶壺麥茶 from 爽健美茶」不僅更換全新包裝，更推出了與《蠟筆小新》合作的真人短片！除邀請超人氣新生代演員「高橋文哉」飾演25歲的野原新之助，廣志和美冴也交由原田泰造、麻生久美子擔任，超優質的選角實在叫人驚艷。

▲可口可樂旗下品牌新廣告。（圖／日本コカ・コーラ株式会社）

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▲《蠟筆小新》合作短片角色。（圖／IG@yakanno_mugicha）



全新曝光的《蠟筆小新》合作短片，講述了一個麻煩又可愛的家庭日常物語。劇情描繪長大成年的野原新之助，在25歲時離開家鄉春日部到都市打拼。儘管與爸媽廣志及美冴的距離變遠，但一家人仍維繫著和童年時相同的親密感。而這部短片也透過三人的各自視角，來詮釋野原一家之間的獨特家庭關係。

同步釋出的三支短片廣告，分別以野原新之助、廣志，以及美冴為主角，勾勒出幾人溫暖且窩心的家庭互動。不僅能看到25歲的小新成為了動感超人演出的幕後工作人員，廣志依舊是個勤奮工作的上單族，而美冴則仍是最美的家庭主婦`。能觀賞到20年後的《蠟筆小新》故事，甚至還是真人版，妞編輯也感到相當驚喜。

▲高橋文哉。（圖／X@高橋文哉&STAFF）



此外，本次合作之中還藏了一個超大的亮點，那就是演出野原新之助的高橋文哉，和小新同樣都是從小在埼玉縣春日部市長大，這次能夠擔任小新這個角色可說是再適合不過！接下來在4月21日也將公開第4集與第5集的全新內容，不知道有沒有機會看到20歲的小葵驚喜現身。

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