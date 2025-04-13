宋祖兒甩逃稅2億風波！　「突襲空降復出」零宣傳新作熱度超高

記者劉宛欣／綜合報導

中國大陸女星宋祖兒自2023年因遭前員工舉報涉逃漏稅高達4500萬元人民幣（約2億台幣）後，演藝事業一度全面停擺，被業界封殺近兩年。近日她動作頻頻，不僅主演舊作電影《熱烈》重新上映，與任嘉倫合演的古裝新劇《無憂渡》更突然「空降」上線，無預警開播，首播3小時內熱度即突破6000，讓不少網友驚訝不已。

▲宋祖兒《無憂渡》無預警空降。（圖／翻攝自劇照）

根據陸媒報導，《無憂渡》「空降開播」策略，似是在為宋祖兒的復出試水，採用「零宣傳、低調上線」方式，意圖減少負面關注與輿論壓力。此次《無憂渡》的熱播也讓粉絲看見宋祖兒正式重返螢光幕的可能性，對她多部尚未播出的作品也燃起期待。

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▲宋祖兒如靠《無憂渡》成功復出，其餘作品有望陸續開播。（圖／翻攝自劇照）

目前她與劉宇寧主演的古裝劇《折腰》已開啟平台預約，短時間內吸引超過200萬名用戶點擊預約，聲勢頗高，還有消息指出，若《無憂渡》播出順利，《折腰》有望於今年第二季上線。而她的其他待播作品，如年代劇《艱難的製造》及懸疑探案劇《南鑼警探》，也被認為有望逐步解封。

宋祖兒現年26歲，童星出身的她，2005年憑藉《海闊天高》出道，2009年因《寶蓮燈前傳》中飾演哪吒一角打開知名度。她曾憑《九州縹緲錄》獲得華鼎獎肯定，並以《喬家的兒女》入圍飛天獎，演技與人氣兼備，前途一片光明，卻因2023年稅務風波跌入人生低谷。如今，以《無憂渡》悄然重啟演藝之路，未來是否能真正成功復出，仍有待觀察。