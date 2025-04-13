Ryu小三女畫家「曬男友下廚照」　甜誇：好吃到失憶

記者王靖淳／綜合報導

百萬YouTuber夫婦檔Ryu、Yuma去年爆出婚內雙出軌，對象分別為大陸女畫家及另名YouTuber Tommy，今年1月兩人拍片正式宣布夫妻離婚，消息曝光後各自感情動向備受關注，如今女畫家也多次透過社群PO出與Ryu的合照放閃，今（13）日更在Threads公開2張Ryu做飯照，向對方甜蜜告白，貼文一出再度掀起討論。

▲畫家發文分享Ryu做飯照。（圖／翻攝自Threads）

透過女畫家公開的照片可見到，Ryu身穿休閒短袖上衣，下身搭配深色牛仔褲，脖子上還戴著一條項鍊，他一手握著鍋子、一手拿著鍋鏟，在廚房裡展現認真做菜的一面。Ryu拋鍋的瞬間以及低頭燉煮的模樣，讓女畫家睡醒看到這樣的景象後，都忍不住害羞稱讚對方的廚藝：「男朋友在做飯，而且太好吃了，好吃到失憶。」照片曝光後，掀起兩派網友留言討論「恭喜」、「要幸福喔」、「Ryu真的是一個好男人 」、「Ryu遇到真愛，鐵粉10年沒看到他做菜。」

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▲▼Ryu做飯照曝光。（圖／翻攝自Threads）

事實上，女畫家在日本讀碩士班，去年透過朋友介紹才認識當時在經歷老婆Yuma背叛的Ryu，日前女方拿到碩士學位，開心在IG發文曬照秀出學位證書，甚至還罕見地公開與Ryu甜蜜貼臉、親吻的合照，寫下「謝謝你陪我畢業。」如今透過Threads秀出一系列男方私下做飯照，再度引發熱議。日前面對有網友吐槽，女畫家也現身留言反擊對方：「你是活得多麼不幸，才會用這種方式找存在感？」

▲畫家曾現身留言回嗆網友。（圖／Threads）