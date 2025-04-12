邵雨薇拍照「被日本爺爺誇漂亮」　羞喊：開啟情緒價值的一天

記者王靖淳／綜合報導

女星邵雨薇去年4月飛往日本展開遊學之旅，平時會透過社群紀錄生活的她，今（12）日曬出一系列近照透露，在京都嵐山竹林小徑拍照時，意外獲得來自當地老爺爺的稱讚，讓她開心表示：「謝謝爺爺開啟情緒價值的一天。」

▲邵雨薇被日本爺爺稱讚漂亮。（圖／翻攝自Facebook／邵雨薇）

照片中，邵雨薇身穿全黑上衣，下身則搭配牛仔褲與休閒鞋，腰間還斜背著一個黑色包包，整體造型舒適又不失時尚感。她將長髮自然垂落，站在竹林前方，略微側身並對鏡頭露出甜美的笑容，與前方推著腳踏車經過的日本老爺爺形成溫暖對比。

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邵雨薇分享，當時她正請友人幫忙她在嵐山竹林小路中取景，沒想到拍攝過程中，一位日本老先生經過後，忽然對她露出笑容，並用日語稱讚她「綺麗（好漂亮）」，讓她當下有些害羞，只以「ありがとうございます（謝謝您）」回覆對方。

▲邵雨薇被日本爺爺稱讚漂亮。（圖／翻攝自Facebook／邵雨薇）

兩人還相視微笑，卻也因為這份善意，讓邵雨薇不好意思繼續拍照，為此她表示，原本只是平凡的一天，卻因老爺爺的一句話，讓她體會情緒價值」力量，「謝謝爺爺開啟情緒價值的一天。」貼文及照片曝光後，立即吸引大批網友朝聖按讚，同時也紛紛留言「好可愛」、「本來就很美。」