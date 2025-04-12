告五人首登世運開唱「煙火狂發變花火節」！　犬青竟當眾被逼哭

記者蔡琛儀／高雄報導

人氣天團告五人今（12日）在高雄世運主場館開唱，唱到他們的代表作之一〈愛在夏天〉前，犬青感性說：「謝謝你們，一直說不要在意別人的眼光，給我們很大很大的鼓勵，我們很幸運擁有你們，你們是全世界最溫暖的哈瓜。」更一度哽咽泛淚。

▲犬青爺爺的漁船復刻版再次被搬到高雄。（圖／相信音樂提供）

犬青難掩激動情緒：「我們一直在做喜歡的歌給大家 ，告訴你們我們的生活故事，如果你們剛好有一樣的際遇，就太好了，可以互相安慰、加油打氣。」隨後帶領現場5萬人合唱，搭配絢爛的煙火，雲安笑說：「以後會不會演唱會放煙火就是告五人標配。」犬青打趣說：「我們就是告五人花火節。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

犬青說，其實歌迷送的卡片、給他們的留言她都會看，雲安更爆把粉絲的卡片都收在家裡的抽屜和箱子，還以年份分類裝好，「我們出道8年，所以有8個抽屜，不對，是這個月滿8年才對。」開心喊：「這是告五人第一次世運，有大家才能促成！」

▲告五人高雄世運演唱會上的煙火相當壯觀。（圖／相信音樂提供）

他們今晚也將復刻犬青爺爺的漁船「順德號」再次搬到世運現場，由告五豬掌舵，在全場環狀繞行獻唱〈運氣〉、〈溫蒂〉、〈給你一瓶魔法藥水〉，觀眾也紛紛跟在船邊搶著和他們打招呼，雲安興奮說：「我們都來了，不唱五小時怎麼可以！」笑說要學五月天，又打趣說：「但五月天比我們有錢，可以付罰款。」

當演唱到奪下金曲獎年度歌曲獎的〈又到天黑〉，旋律一響起，台上也播放這兩年來巡演的演出片段，交織出告五人與歌迷的旅程，告五人感性致謝：「因為你，我們才是告五人。」氣氛相當感人。