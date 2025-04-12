田馥甄全台巡迴「逾20萬人瘋搶」中獎率不到10% 　她暖心發聲了！

記者蔡琛儀／綜合報導

金曲歌后田馥甄（Hebe）宣布將於今年5月啟動全新巡演「田調」Live in Life 野地小巡演，唱進萬里、埔里、台南鹽田、高雄衛武營廣場、恆春磚窯，2萬張門票採實名抽選制，今（12日）放榜，由於是純靠運氣，幾家歡樂幾家愁，田馥甄本人也看到許多粉絲的哀號，在社群平台發文安慰：「籤運跟我一樣那種人，不哭不哭眼淚是珍珠。之後應該會有一些運氣極佳的好心人釋出一些場次票券，我們再接再厲！」

▲田馥甄演唱會抽選今天放榜。（圖／何樂音樂提供）

田馥甄說，她前幾天聽同事說有超過20萬人參與登記抽票，讓她內心激動，「想到有一群人和我有一樣的嚮往與期待，一下子眼眶濕濕，心裡好感動，覺得自己真的好幸福。」

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田馥甄也分享對「搶票與抽票」的看法，她表示自己偏「搶票派」，喜歡乾脆了斷的方式，「一秒升天，要不就一槍斃命」，坦言自己是「從來沒中過發票、尾牙抽不到肥皂」的體質，就算網速飛快，也常常搶不到票，因此對於粉絲的各種購票心情，她也深感共鳴，「真心覺得購票也是一種修行啊。」但也明白大部份的朋友好像都覺得登記抽籤，感覺比較公平，「也有種順服命運安排的坦然。」

面對龐大需求與高度關注，田馥甄不忘安慰「籤運不好」的粉絲，「不哭不哭，眼淚是珍珠」，更預告未來有可能會有好心人釋票，「我們再接再厲」，最後以一句溫暖的「抱抱你」結尾，暖心安慰大家。