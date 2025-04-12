曹承衍遭炎上爆料「金賽綸因他分手情傷酒駕」　韓媒追問2天⋯公司沈默

記者吳睿慈／綜合報導

南韓女星金賽綸於2月輕生離世，家屬主張是金秀賢、YouTuber李鎮浩逼死她，怎料事件越演越烈，生前感情史遭全部翻開，前男友、婚姻史、交往幾任逐漸浮上水面。近日，YouTuber李鎮浩為了自證清白，再度曝光金賽綸2022年5月酒駕是因分手當時的歌手男友A，A的身份遭網友翻出是曹承衍（WOODZ），對此，韓媒追問了2天，公司方面保持沈默，也因此引起各界議論，有網友認為「公司沒理由要回應」，也有人希望公司火速出面澄清是非。

▲曹承衍遭炎上爆料，金賽綸因他分手情傷酒駕。（圖／翻攝自金賽綸、曹承衍IG）



YouTuber李鎮浩10日加碼爆料金賽綸當年酒駕是因情傷，她與歌手男友A在2021年初開始交往，她愛得很深，雖然沒有對外公開，但圈內都知曉，更曾經以「匿名」的方式送了咖啡車應援給A男，甚至找好友到場力挺A男的演出活動，兩人的戀情從2021年初一直到2022年5月17日。

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▲李鎮浩曝光金賽綸匿名送的咖啡車應援，後來被網友挖出收到的人是曹承衍。（圖／翻攝自李鎮浩YouTube）



就在分手當天，金賽綸為了療傷叫上閨蜜一起談心，從凌晨4點開始喝到早上7點半，最終於18日早上闖禍酒駕。而這位歌手男友A後來被網友挖出疑似是曹承衍（WOODZ），由於工作人員曾經貼出過一樣的咖啡車應援認證照，因此引起懷疑李鎮浩就是在暗指主角為曹承衍。

▲韓媒追問曹承衍公司緋聞，但公司保持沈默。（圖／翻攝自theqoo）



金賽綸生前情史遭挖得乾淨，家屬所強調的「恢復名譽」已經幾乎不可能。另一方面，曹承衍遭牽扯入新的戰局，根據韓媒報導，這2天內數家媒體試著向曹承衍公司聯絡，但公司方面保持沈默、且出幾乎都聯絡不上，金賽綸、金秀賢事件雪球越滾越大。

針對曹承衍公司沈默一事，也有網友替他抱屈「就只是個咖啡車應援，卻扯出戀愛緋聞，硬要回應也滿好笑」、「所以呢」、「到底關曹承衍什麼事」、「整個局面弄得太難看了」。

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