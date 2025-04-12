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Faulieu.成軍2年台灣開唱！聽到她一句話　改吃「鴛鴦鍋」團魂爆發

記者吳睿慈／台北報導

日本新生代樂團Faulieu.於11日在東京舉行《Faulieu. “ Voyage!!!! ” Tour 2025》最終場演出，同步宣布將於8月起展開首次巡迴演唱會，壓軸場確定將前進台北，她們預計在9月14日在台北Corner House舉行海外首場演唱會，令台灣樂迷又驚又喜：「這麼快？」沒想到這麼快就能見到她們。

▲▼Faulieu.。（圖／雅慕斯娛樂提供）

▲Faulieu.來台點名吃鴛鴦鍋。（圖／雅慕斯娛樂提供）

Faulieu.於2023年正式成軍，成員包括主唱兼吉他手Canaco、吉他手Kaho、貝斯手Ayano與鼓手Mimori，短短2年間達成500人規模Live House完售的紀錄，更曾在Tunecore J-POP排行榜中，在俄羅斯、新加坡、香港等地拿下冠軍寶座，逐漸走出日本、打開國際市場。

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最新數位單曲〈愛的煩惱（愛煩い）〉搭配KKTV同期跟播的春季檔新劇《子宮戀愛》片尾曲，這是Faulieu.首次為戲劇量身打造的創作，主唱Canaco表示：「這首歌是從『想藉由本能的戀愛找到真正的自己』的角度出發，描寫女主角真摯的心境。」期盼為劇情增添溫度與色彩。

▲▼Faulieu.成軍2年迅速來台。（圖／雅慕斯娛樂提供）

▲Faulieu.成軍2年迅速來台開唱。（圖／雅慕斯娛樂提供）

Faulieu.正式加入雅慕斯娛樂展開首次巡迴演唱會，除了日本的宮城、大阪、東京以外，9月14日確定首度來到台北，4位成員對於台北場相當期待，從好喝的珍珠奶茶、夜市的大雞排、道地的滷肉飯再到麻辣鴛鴦鍋都想一嚐究竟，當鼓手Mimori說想吃火鍋的時候，主唱Canaco在一旁小聲說「可是我不能吃辣耶...」，Mimori隨即說道「那我們就吃鴛鴦鍋吧！」四位成員對於可以見到台灣歌迷以及吃到美食可說是期待萬分。

隨著新曲發行與巡演公開，官方也同步釋出全新視覺照，四位成員穿上MV中登場的黑色造型，一改以往白色形象，〈愛的煩惱（愛煩い）〉音樂錄影帶已在YouTube上架，更多巡演與台北場詳情，請務必鎖定雅慕斯娛樂官方社群專頁公開。

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