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因抄襲坂本龍一致歉！　柳喜烈消失3年「驚喜宣布新露面活動」

記者張筱涵／綜合報導

柳喜烈曾因抄襲爭議暫停所有活動，確定將於本月重返廣播節目，這也是他相隔3年正式復出。

▲▼柳喜烈。（圖／翻攝自Antenna官網）

▲柳喜烈是音樂人，也是Antenna老闆。（圖／翻攝自Antenna官網）

根據韓媒《News1》報導，柳喜烈將於4月18日至21日，擔任MBC FM4U長壽節目《裴哲秀的音樂露營》的特別DJ。此安排源自節目主持人裴哲秀即將在迎來節目開播35週年之際休假，節目製作團隊特別邀請多位音樂人輪番代班主持，包括尹道賢、屋頂月光、李閏珉（Yiruma）與柳喜烈。導播南泰正（音譯）在先前記者會上透露：「這次特別邀請歷屆曾在文化放送擔任DJ的音樂人們，共同參與這段意義非凡的紀念週。」

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柳喜烈自2022年6月陷入抄襲爭議後淡出螢光幕，當時他創作的〈非常私人的夜晚〉被指出與日本已故配樂大師坂本龍一的〈Aqua〉旋律過於相似。柳喜烈當時坦承主旋律確實雷同，並表示：「我長年受到坂本龍一的影響與尊敬，或許是不自覺地延續了記憶中的旋律與進行方式，深感抱歉。」

雖然他對該事件誠懇致歉，但後續又有多首作品遭質疑抄襲，使爭議擴大。對此，柳喜烈回應並承諾將對自身作品與創作過程更加嚴格檢視：「雖然每個人有不同的見解與解讀，但有些指控對我而言難以接受。」柳喜烈此次以特別 DJ 之姿回歸，是否藉此重啟演藝活動，外界也將持續關注他的後續動向。

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