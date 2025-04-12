王子美國行被辣個男人感動　聞宥勝改名奧步「不予置評」

記者葉文正／台北報導

藝人王子今天擔任華歌爾品牌大使，並透露今天剛從美國回台，此行看到湖人隊球星詹姆士與勇士隊天王柯瑞對決相當感動，終於圓夢。但他被問到之前同門宥勝改名企圖轉移外界批評，王子立刻臭臉：「我對他不予置評。」

▲「王子」邱勝翊放長假，和演藝圈的好友們一起前往美國洛杉磯，完成NBA慶生圓夢計劃。（圖／喜鵲娛樂提供）

王子本次接到華歌爾內衣代言，開心笑說：「感到很驚訝，也很開心，也有點害羞，感謝廠商青睞，我朋友很多是女性，可以推薦他們好的品牌是榮譽，他們都很支持我代言跟我自己出的產品。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲「王子」邱勝翊放長假，到球場看球賽很開心。（圖／喜鵲娛樂提供）

王子副業越來越廣，他透露也準備在四月中推出新面膜，目前先做一萬多片，並豪氣說：「我的精華液是面膜的兩倍。也去美國拍攝宣傳片，是第六個副業，這次赴美邊玩邊工作，新品上市，藝人朋友也一起拍，嚴爵，粿粿，胡釋安、柔中等等，感謝廠商讓我們可以一起去工作兼旅行。」

王子也感動表示：「這次終於看到勇士柯瑞對決湖人詹姆士，我怕可能以後再也看不到了，擔心兩人即將退休，雖然我們其他行程完美，這次終於圓夢，還看到經典比賽，終於完成人生夢想清單。」

他認為女性內衣舒服也要好看最重要，「至於解開另一半內衣方式，其實都是隨意，看感覺，喜歡另一半穿著清純又有辣度的款式，其實黑色系蠻性感，胸部大小都可以，腿可以健康型，我是腿控，要有肌肉線條，這次主打很多運動內衣，運動很加分。」

他被問到前同門宥勝時，他坦言「跟他不太熟，只見過幾次面，他必須要面對他之前犯的錯誤，但對於他的計劃不予置評。」