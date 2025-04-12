記者蔡琛儀／台北報導

《超偶6》冠軍李子森歷經演藝圈起伏，努力闖出一片天後，特別提攜師弟朱宇青，除了帶他一起上了許多節目和現場演出外，他自己創立的品牌「森之親」還冠名贊助朱宇青6月14日在台北三創 CLAPPER STUDIO舉行的首場個人演唱會，相當照顧師弟。

▲李子森相當照顧師弟朱宇青。（圖／米樂士娛樂提供）

此次演唱會，李子森不僅在事業上給予朱宇青無私的支持，更親自將「森之親」品牌冠名贊助，幫助朱宇青在音樂的道路上邁出更大的一步。李子森表示：「我一直看好朱宇青的才華與努力，這次能夠以師兄的身份支持他，我感到非常開心。這場演唱會不僅是他的夢想成真，也是一個讓大家聽見他音樂實力的機會。」朱宇青也相當感動：「師兄的支持對我來說非常重要，非常感謝他一直以來的鼓勵和幫助！！」

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朱宇青自出道以來，經歷過餐廳駐唱、街頭演出以及網路直播等多樣演出形式，逐步積累起忠實粉絲和關注。而他在簽約新東家米樂士後，迅速打開知名度，先後為6部BL劇演唱12首主題曲和插曲，贏得「OST新人王」的美譽，並廣受粉絲喜愛。

▲李子森屆時將現身朱宇青演唱會力挺。（圖／米樂士娛樂提供）

這場演唱會不僅是朱宇青首次個人的音樂盛事，也將是一場師兄與師弟合作的驚喜之夜，屆時李子森也將應邀登台，與朱宇青一同飆唱。演唱會門票已開賣，詳洽KKTIX。