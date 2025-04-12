Brown Eyed Girls佳人非法施打牛奶針　消失4年現身哽咽：是媽媽救了我

記者吳睿慈／綜合報導

南韓女星佳人隸屬於團體Brown Eyed Girls，她曾在2021年6月被爆出非法注射異丙酚（俗稱：牛奶針），後來透過公司承認濫用藥物，就此消失在演藝圈內。反省近4年的時間，她11日登上好友瑟雍的頻道，談及過去黑暗的低潮期，是媽媽救了她，把她拖出門到店裡打工，雖然有客人認出她的身份，但也沒刻意為難，令她又感激又感動，向來堅強的她忍不住在鏡頭前哽咽。





▲Brown Eyed Girls佳人消失4年回歸螢幕前。（圖／翻攝自YouTube）



佳人消失4年，幾乎停止所有社群更新，直到11日出演好友瑟雍的頻道，才正式對外交代近況，她坦言「發生了一些事（濫用藥物）」，那段時間她足不出戶，害怕與所有人交流，「不論是心理、健康都很不好，憂鬱症、失眠、恐慌障礙等在工作時經常會有的一次湧上，然後就漸漸變成只待在家裡了」，就在她最憂鬱之際，媽媽闖入家裡，硬是把她拖到店裡上班。

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▲▼Brown Eyed Girls佳人憂鬱之際是媽媽硬把她拖出門。（圖／翻攝自YouTube）



店裡至少有6、7名員工，佳人崩潰表示「我就說『我不想去』，那時候有很多不好的新聞，職員也一定都看過新聞，也一定都知道我，要跟那些職員一起對視著工作，對我來說真的很辛苦」，但媽媽硬是把她拉到店裡上班，和員工們一起上下班，從未打工過的她，學著接電話、包外帶等等，某個瞬間開始，身體變得忙碌，心理也不那麼孤單了。

不僅如此，佳人在店裡工作的期間，其實有不少客人認出她，會主動詢問「請問您是佳人嗎」，她尷尬地表示「對」，但之後客人便沒在為難她，甚至裝作不認識她，令她非常感謝。

▲▼佳人談到媽媽哽咽。（圖／翻攝自YouTube）



佳人深知當下媽媽其實也很辛苦，向來堅強的她，突然眼眶泛紅哽咽：「媽媽在我身後也很辛苦，但是就在那瞬間是她救了我。」她感性說著：「3年的時間是怎麼撐過來的，真的好可怕，3年時間真的好長。」消失近4年，她首度透過瑟雍的頻道回歸，未來她也希望透過更好的音樂報答歌迷，宣告即將回歸歌壇。