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金馬影帝陳以文學武術　卻揭露不拍武打片原因

記者葉文正／台北報導

公視節目《誰來晚餐16》邀請到金馬影帝陳以文擔任節目嘉賓，拜訪分居台、美兩地的林煜為一家五口，暢聊演員的專業與自己的童年故事；將在本周五(4/11)晚間9點於公視頻道首播。

▲金馬影帝陳以文(中)擔任《誰來晚餐16》來賓。（圖／公視提供）

▲金馬影帝陳以文擔任《誰來晚餐16》來賓。（圖／公視提供）

公視《誰來晚餐16》邀請到來賓陳以文，是台灣知名的導演、編劇、演員，演過許多知名的國片，曾獲得金馬獎最佳男主角獎，所執導的影片也曾獲得金馬獎評審團大獎肯定。

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▲金馬影帝陳以文(中)擔任《誰來晚餐16》來賓。（圖／公視提供）

▲金馬影帝陳以文(中)擔任《誰來晚餐16》來賓。（圖／公視提供）

陳以文與受訪家庭中的二兒子Richard，曾一起在公視戲劇《你的孩子不是你的孩子》中的〈孔雀〉單元飾演父子，因此這次的拜訪令他感到格外的興奮與期待，笑說：「以前跟我聯絡是希望我去洛杉磯的時候，可以順道去他家坐坐，沒想到現在是在台灣相見；就像是去一個朋友家喝個下午茶吧！」

由於受訪家庭都對影視產業相當有興趣，陳以文一上桌便開始聊起幕前幕後的各種故事，他得知家中的三兄妹分別會練各種體能與啦啦隊，對此相當認同地表示，當知道要學表演之後，本來就會涉獵很多東西，不管是武術、騎馬、唱歌等等，陳以文認為這些都是作為演員很基本需要的東西。

陳以文也相當喜愛武術運動，他被問到是否也曾想過拍攝武打片時，他笑說：「我以前是覺得練武術跟拍武打片可能有關係，可是到了大概2年前吧，有一次拍飾演警察的角色，要抓犯人的時候，光是跑步跑完我就覺得，哇，好累！」因此便打退想拍攝武打片的念頭。

陳以文也提到自己在求學階段時，並不一開始就目標明確，高中畢業後也曾有過迷惘。他透露自己高中時期沒甚麼在念書，畢業後先在餐廳打工，但看著其他同學考上學校去念書，忍不住會開始自我懷疑了起來：「當你夜晚騎著腳踏車回家的時候，你會覺得說，我就這樣一直在餐廳工作好嗎？」於是他便決定去考戲劇系，雖然有經歷過落榜，但所幸最終在重考時順利上榜。

這樣的成長經歷陳以文很慶幸自己的父母沒有過多的干涉或是反對，從小也不反對讓他培養各式興趣，如買布袋戲演給爸爸或是來家裡拜訪的客人看，或是學一些魔術、在家倒立、練拋接球等等。身為家中的獨子，陳以文也相當感謝爸媽也沒有給成家立業的壓力，讓他可以專心在藝術表演上的精進，他感動說道：「我的父母雖然沒有理解的能力，或是給我鼓勵，但是他們也沒有阻止我去做那些他們看來很奇怪的事情，所以我覺得在這個角度上他們是挺開明的。」

《誰來晚餐》全新第16季現正熱播中，每週五晚間9點於公視頻道首播、「誰來晚餐」節目FB粉絲團、YouTube頻道同步直播。

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