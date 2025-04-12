苗可麗慘變洗碗工 路邊當跪婦粉絲心疼「我幫你洗」

記者葉文正／台北報導



《我們這一攤2》夜市實境節目由華視、三立和馬來西亞無線電視台八度空間攜手合作，由苗可麗、胡宇威、蔡昌憲、禾浩辰、蔡凡熙共同主持，每集鑽研全新的創意料理，將上山下海取得的食材融入其中。這次將於中壢夜市開賣「寶堡瓜瓜叫」，將指定食材地瓜加入料理中；接著則前往高雄六合夜市，帶來美味炸旗魚黑輪和甜不辣，在當地掀起一陣美食風暴。

▲苗可麗在路邊洗碗。（圖／華視提供）



為了一雪賣牛排慘敗之恥，配合食材地瓜，眾人決定將地瓜泥與漢堡肉排驚喜結合，推出「寶堡瓜瓜叫」，一經推出就好評不斷，饕客們驚喜大誇：「第一次吃到，口味很特別。」大排長龍的顧客，讓特別來賓Janet(謝怡芬)忙翻，直喊:「時差都沒了，調時差最好的方法，就是一直服務別人。」爆火的生意，也讓苗可麗幾度蹲坐路邊洗碗，讓一旁粉絲好心疼，紛紛加油吶喊：「我們可以幫忙洗！」苗可麗感動直呼:「真的很感謝粉絲們的支持，但該做的還是得自己做。」大受歡迎的「寶堡瓜瓜叫」也讓《我們這一攤2》翻轉上集失利，創下亮眼佳績。

▲採收指定食材，美濃特產白玉蘿蔔。（圖／華視提供）



之前擺攤都遇上陰雨不斷的惡夢，藝人們前往高雄擺攤，身為高雄人的禾浩辰拍胸脯保證，喊話：「高雄一定不會下雨，如果下我就直接裸奔。」讓眾人笑翻。本集要將指定食材美濃特產「白玉蘿蔔」，融入炸旗魚黑輪和甜不辣中，在蘿蔔採收的過程中，主廚胡宇威眼尖發現特別來賓李李仁裝扮成農工小帥混入其中，二廚禾浩辰直言:「真的完美融入，大家都超專心在採收，完全沒發現。」李李仁的加入讓攤主們又驚又喜，蔡昌憲驚呼：「李仁哥體力超好，有他加入在體力這件事上，就先贏一半！」李李仁的加入讓攤主們士氣大漲，帶著高昂鬥志前進六合夜市。



為讓攤主們能更了解蘿蔔，蘿蔔田的班長夫人阿妹，親手製作老菜脯湯給攤主們品嘗，還加碼製作蘿蔔絲煎蛋給大家享用，主廚胡宇威更轉任阿妹的二廚協助煎蘿蔔絲蛋，首度擔綱二廚的胡宇威表示：「我好像可以體會平常禾浩辰、蔡昌憲、蔡凡熙他們的感受了。」翻蛋技術一流的胡宇威，被阿妹連誇四遍好棒棒!滿滿的情緒價值讓胡宇威靦腆尬笑，逗得一旁眾人笑到合不攏嘴。