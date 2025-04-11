ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

劉俊謙露臀被導演用頭遮！張家輝睽違10年來台　笑曝內幕「屁股打玻尿酸」

記者蕭采薇／台北報導

金馬影帝張家輝睽違10年再度來台，11日來台宣傳自導自演的驚悚新片《贖夢》。該片另一位男主角是劉俊謙，不過電影在2022年底開拍時，劉俊謙名氣還不如現在，張家輝說到此拍拍一旁小老弟的肩膀說：「我就知道沒有選錯人！」而劉俊謙為《贖夢》露臀，張家輝也透露當時片場的小插曲。

▲▼ 《贖夢》張家輝,劉俊謙媒體茶敘-張家輝。（圖／記者黃克翔攝）

▲張家輝（左）為《贖夢》睽違10年來台，合體劉俊謙（右）宣傳新片。（圖／記者黃克翔攝）

劉俊謙在片中有裸體露臀的畫面，他笑說：「我沒有什麼心理的關卡，以前在劇場，很常沒有穿衣服。」張家輝則開玩笑說：「他有先打一點玻尿酸。」然而雖然不需要清場，但張家輝透露，準備拍攝時，有個鏡頭正好對著劉俊謙屁股特寫，「我嚇得趕緊趴上去，用我的頭遮住（他的屁股）。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

劉俊謙2月曾來台工作，不過11日記者會一開始，他馬上說：「好久不見！」記者開玩笑說，明明兩個月前才見過面，對台灣已經很熟悉的劉俊謙笑說：「兩個月已經很久了！」而女友蔡思韵這段時間都在台灣拍戲，劉俊謙坦言兩人為工作已經一段時間沒見面，羞認趁這次來台，會趁機去探班。

▲▼ 《贖夢》張家輝,劉俊謙媒體茶敘-劉俊謙。（圖／記者黃克翔攝）

▲劉俊謙在《贖夢》有裸體露臀的畫面。（圖／記者黃克翔攝）

不過張家輝聽到後，馬上在旁邊支招，「我覺得你要去探班的話，不應該先說。」張家輝笑說，當年老婆關詠荷曾到大陸拍攝一段時間，「那時候我突然有兩天假，馬上就決定去看她。但我沒先說，到了片場後，趁她化妝就悄悄地坐去她旁邊。」老婆雖然因此嚇了一大跳，卻也成了難忘的驚喜。

▲▼ 《贖夢》張家輝,劉俊謙媒體茶敘-張家輝。（圖／記者黃克翔攝）

▲張家輝11日來台宣傳自導自演的驚悚新片《贖夢》。（圖／記者黃克翔攝）

電影《贖夢》內容涉及金融風暴，恰逢近日全球股災，兩位被問起是否平常有做投資？劉俊謙表示沒有，張家輝也說：「我不懂呀，我沒有買股票，因為股票就像讀書，要研究的，我沒有那個時間。」張家輝也指出，電影有相關劇情是因為自己經常看到新聞上的一些悲劇：「金融風暴有很多跳河、跳樓、燒炭等等，這悲劇影響很多，這次的電影只是個巧合，大家都有投資的自由。」

▲▼ 《贖夢》張家輝,劉俊謙媒體茶敘。（圖／記者黃克翔攝）

▲張家輝（左）為《贖夢》睽違10年來台，合體劉俊謙（右）宣傳新片。（圖／記者黃克翔攝）

 

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

桃園轎車險滅頂！　平鎮環南地下道遇強降雨警方緊管制

推薦閱讀

王思佳丈夫首發聲！5聲明粉碎「當司機、富二代」傳言…揭低調原因

王思佳丈夫首發聲！5聲明粉碎「當司機、富二代」傳言…揭低調原因

張天霖無預警退出VICKY曝便當店現況　屈中恆嘆每月開銷30萬不得已要幫

張天霖無預警退出VICKY曝便當店現況　屈中恆嘆每月開銷30萬不得已要幫

王思佳尪遭爆非富商！心碎護夫「還他隱私」　深夜吐心聲：沒說過嫁豪門

王思佳尪遭爆非富商！心碎護夫「還他隱私」　深夜吐心聲：沒說過嫁豪門

當爸4天！張天霖閃辭自創品牌董事長　親發聲明切割：毫無關係

當爸4天！張天霖閃辭自創品牌董事長　親發聲明切割：毫無關係

直擊／K奶女優火辣捧奶！出場「震」爆了　天菜東雲怜彌現身全場驚呆

直擊／K奶女優火辣捧奶！出場「震」爆了　天菜東雲怜彌現身全場驚呆

Soya穩交新歡9個月又分了　認渴望穩定關係：沒真正談過戀愛

Soya穩交新歡9個月又分了　認渴望穩定關係：沒真正談過戀愛

王思佳到底惹到誰？鬆口認「專門肖想別人老公的臭綠茶」：一張嘴就好了

王思佳到底惹到誰？鬆口認「專門肖想別人老公的臭綠茶」：一張嘴就好了

張兆志爆35歲永恆結紮！公開離婚真正原因　認還愛前妻許允樂「悲吐心境」

張兆志爆35歲永恆結紮！公開離婚真正原因　認還愛前妻許允樂「悲吐心境」

47歲黃曉明「8塊腹肌」炸出！　狂甩25KG「大肚消風」對比照震撼

47歲黃曉明「8塊腹肌」炸出！　狂甩25KG「大肚消風」對比照震撼

許允樂崩潰爆哭半小時！　「眼睛腫到睜不開」李玉璽捏臉放閃被抓包

許允樂崩潰爆哭半小時！　「眼睛腫到睜不開」李玉璽捏臉放閃被抓包

猥褻未成年被判刑！　原子少年「小孩」消失3年IG「現聲」傳復出

猥褻未成年被判刑！　原子少年「小孩」消失3年IG「現聲」傳復出

獨家／捕獲野生王思佳夫妻　親友出來闢謠：「等著被告！」

獨家／捕獲野生王思佳夫妻　親友出來闢謠：「等著被告！」

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

王思佳丈夫首發聲！5聲明粉碎「當司機、富二代」傳言…揭低調原因

張天霖無預警退出VICKY曝便當店現況　屈中恆嘆每月開銷30萬不得已要幫

王思佳尪遭爆非富商！心碎護夫「還他隱私」　深夜吐心聲：沒說過嫁豪門

當爸4天！張天霖閃辭自創品牌董事長　親發聲明切割：毫無關係

直擊／K奶女優火辣捧奶！出場「震」爆了　天菜東雲怜彌現身全場驚呆

Soya穩交新歡9個月又分了　認渴望穩定關係：沒真正談過戀愛

王思佳到底惹到誰？鬆口認「專門肖想別人老公的臭綠茶」：一張嘴就好了

張兆志爆35歲永恆結紮！公開離婚真正原因　認還愛前妻許允樂「悲吐心境」

47歲黃曉明「8塊腹肌」炸出！　狂甩25KG「大肚消風」對比照震撼

許允樂崩潰爆哭半小時！　「眼睛腫到睜不開」李玉璽捏臉放閃被抓包

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

張家輝, 贖夢, 劉俊謙

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 劉嘉玲赴泰旅遊「罕與80歲母同框」！　凍齡神態網看傻：根本姊妹
  2. 金馬影帝張家輝「暌違10年」再訪寶島　讚台灣：這就是天堂了吧！
  3. 曾智希自爆1隱疾：晚上無法好好睡覺！　身體狀況曝光
  4. 劉俊謙露臀被導演用頭遮！張家輝睽違10年來台　笑曝內幕「屁股打玻尿酸」
  5. 張秀卿直擊抓姦現場！　當眾崩潰「離開台灣」狂燒百萬元：很後悔
  6. Andy搬回雲林「神還原10年套房」　告白爸媽：你們是我永遠的家
  7. 直擊／蔡秀彬「重現《撥打》溫馨手語」　致謝台粉：我很幸福⋯
  8. 男神張孝全竟是「卡皮巴拉」？　李沐親曝他私下真面目
  9. 看Lisa瘋馬秀遭封殺！「延禧最美妃子」消失1年半　深V站C位復出
  10. 呂文婉「停車遇2惡行」　嘆正能量耗盡：做人和氣善良很難嗎？

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

防詐最前線！行動刻不容緩

防詐最前線！行動刻不容緩

2025 ETtoday斥詐風雲論壇 4/17 盛大舉行，串連政府x企業，聯手E網打盡詐騙陷阱！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366