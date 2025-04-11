劉俊謙露臀被導演用頭遮！張家輝睽違10年來台　笑曝內幕「屁股打玻尿酸」

記者蕭采薇／台北報導

金馬影帝張家輝睽違10年再度來台，11日來台宣傳自導自演的驚悚新片《贖夢》。該片另一位男主角是劉俊謙，不過電影在2022年底開拍時，劉俊謙名氣還不如現在，張家輝說到此拍拍一旁小老弟的肩膀說：「我就知道沒有選錯人！」而劉俊謙為《贖夢》露臀，張家輝也透露當時片場的小插曲。

▲張家輝（左）為《贖夢》睽違10年來台，合體劉俊謙（右）宣傳新片。（圖／記者黃克翔攝）

劉俊謙在片中有裸體露臀的畫面，他笑說：「我沒有什麼心理的關卡，以前在劇場，很常沒有穿衣服。」張家輝則開玩笑說：「他有先打一點玻尿酸。」然而雖然不需要清場，但張家輝透露，準備拍攝時，有個鏡頭正好對著劉俊謙屁股特寫，「我嚇得趕緊趴上去，用我的頭遮住（他的屁股）。」

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劉俊謙2月曾來台工作，不過11日記者會一開始，他馬上說：「好久不見！」記者開玩笑說，明明兩個月前才見過面，對台灣已經很熟悉的劉俊謙笑說：「兩個月已經很久了！」而女友蔡思韵這段時間都在台灣拍戲，劉俊謙坦言兩人為工作已經一段時間沒見面，羞認趁這次來台，會趁機去探班。

▲劉俊謙在《贖夢》有裸體露臀的畫面。（圖／記者黃克翔攝）

不過張家輝聽到後，馬上在旁邊支招，「我覺得你要去探班的話，不應該先說。」張家輝笑說，當年老婆關詠荷曾到大陸拍攝一段時間，「那時候我突然有兩天假，馬上就決定去看她。但我沒先說，到了片場後，趁她化妝就悄悄地坐去她旁邊。」老婆雖然因此嚇了一大跳，卻也成了難忘的驚喜。

▲張家輝11日來台宣傳自導自演的驚悚新片《贖夢》。（圖／記者黃克翔攝）

電影《贖夢》內容涉及金融風暴，恰逢近日全球股災，兩位被問起是否平常有做投資？劉俊謙表示沒有，張家輝也說：「我不懂呀，我沒有買股票，因為股票就像讀書，要研究的，我沒有那個時間。」張家輝也指出，電影有相關劇情是因為自己經常看到新聞上的一些悲劇：「金融風暴有很多跳河、跳樓、燒炭等等，這悲劇影響很多，這次的電影只是個巧合，大家都有投資的自由。」

▲張家輝（左）為《贖夢》睽違10年來台，合體劉俊謙（右）宣傳新片。（圖／記者黃克翔攝）