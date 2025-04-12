韓版那些年《妳是我眼中的蘋果》入選釜山影展　多賢、振永演出反應兩極

文／人物誌

2025年韓國青春愛情電影《妳是我眼中的蘋果》，劇情改編自知名作家「九把刀」的小說《那些年，我們一起追的女孩》，並由TWICE成員金多賢飾演「善雅」、B1A4成員鄭振永飾演「振宇」，即是原版沈佳宜、柯景騰的角色。透過高人氣偶像主演的加持，搭配風靡亞洲圈的不敗故事情節，本片得以成功入選釜山影展，並獲得眾多觀眾映後的肯定。

原作小說《那些年，我們一起追的女孩》（後稱《那些年》）於2011年改編為同名台灣電影，並繳出突破新台幣12億元的全球票房，驚奇表現將九把刀推向國際舞台。​後續日本、泰國分別推出不同翻拍版本，其中日版更是由山田裕貴、「乃木坂46」齋藤飛鳥擔綱主演。如今，輪到韓國推出屬於自己《那些年》，將會有何令人耳目一新的改動？初次登上大銀幕的多賢，將會為粉絲帶來怎樣的好表現？

▲韓版《那些年》由TWICE多賢、B1A4振永共演。（圖／《妳是我眼中的蘋果》劇照，下同）

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「我眼中的你微笑地閃亮著，看著你的我也正在閃閃發亮」



故事於2002年的東春川高中展開，高中生振宇自認天資聰穎，卻是個不願努力的頑固學生，即便成績不好，但因善良而結交許多好友；一日，振宇因與好友打鬧，意外驚動乖巧的模範生善雅，害得善雅一同遭罵，並被班導師要求坐在振宇後面，好以監督振宇不再課堂搗亂。從起初的看不順眼，隨著相處時間增長，善雅看見振宇獨有的優點，兩人展開一段酸酸甜甜的青春故事。

青春期的戀愛伴隨著曖昧與不確定性，振宇與善雅之間的關係，反映了青少年在人際關係中，時而過度自信、時而患得患失的迷惘掙扎；加上男、女生性格成熟時期的不同，加劇了此時期情侶之間的矛盾。按捺不住情緒而大展拳腳的振宇，不明白善雅選擇溫順退讓的理由，電影保留了《那些年》的經典情節，因為對於「成熟」認知上的迴異，導致兩人結束了這段似有若無的情愛關係。

台灣元素代換韓國共同記憶，保留記憶中對初戀的嚮往

電影透過穿插經典流行歌曲，呈現千禧年初的環境氛圍，包含KTV場景中，角色們演唱No Brain於2004年發行的歌曲〈넌 내게 반했어〉（你對我著迷了），以及唱出振宇失戀心聲，Buzz於2005年發行的歌曲〈가시〉（荊棘）；劇本再加上在地化的改編，像是以首爾南山的「愛情鎖」取代原作的平溪旅遊、用颱風水患取代921大地震的橋段，使原本鮮明的台灣元素，能自然代換為韓國人的共同記憶。

雖說改動及選角格外有心，但在韓國官方預告片底下的評論，呈現了兩極化的現況，支持方大讚兩位偶像演員的演出令人驚艷，也有人認為選角不及原版《那些年》的青春洋溢、劇情張力亦略遜一籌。然而，這類聲音在舊作新拍的影劇中，並不是少見的現象，畢竟「初戀總是最美」深植於大眾內心，不論是佳宜還是善雅，電影傳達對青春關於初戀的嚮往，正是這部作品能夠淵遠流長的理由。

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