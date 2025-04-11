國光女神罕動怒「痛罵性別歧視」　嗆講狗屁話：誰被你喜歡誰倒楣！

記者王靖淳／綜合報導

女星LaLa（蘇心甯）有「國光女神」封號，平時會在社群記錄生活的她，最近突然透過Threads發文罵人，直言對於某些性別歧視的言論感到不滿，「到底是多不會聊天的人，一定要講這種狗屁話！」貼文曝光後不久，立即掀起討論。

▲Lala會在社群分享生活。（圖／翻攝自Instagram／lalababy625）



LaLa坦言很討厭無緣由挑起男女生值不值錢話題的人，並痛批對方不會聊天。她強調，時間是公平的，該帶走的誰都躲不過，並認為每個人都該被平等對待，而不是因性別而被貶低，同時也呼籲，若有人心中鄙視女性，那就不應該試圖追求女性，「誰被你喜歡誰倒楣！」

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▲Lala會在社群記錄生活。（圖／翻攝自Instagram／lalababy625）

LaLa指出，過去的社會結構及觀念，常讓女性為了家庭、孩子甚至長輩的期待，委屈自己留在不適合的婚姻中，導致許多女性無法真正為自己做決定。她表示，這樣的背景，讓部分長輩誤以為「女人沒有男人不行」，進而造成鄙視女人、重男輕女的現象。

▲Lala認為每個性別都值得被尊重。（圖／翻攝自Threads／lalababy625）

最後，Lala強調「時代已經進步，請不要當個沒文化的井底之蛙」，她認為大家應該跳脫舊有觀念，給每個性別平等的尊重。她直言，「每個生命、每個性別都值得被尊重」，並呼籲「尊重，是最基本的教養。」貼文曝光後，吸引大批網友朝聖按讚，同時也紛紛留言表達認同，「沒錯，男女都一樣」、「每個生命每個性別都值得被尊重。」