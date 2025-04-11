曾莞婷姪子遭詐騙10幾萬！　痛揭歹徒手法「網購匯款」竟是騙術

記者陳芊秀／綜合報導

女星曾莞婷近日帶全家出遊，沒想到這段時間得知姪子遭遇詐騙，從小到大存的紅包錢與生活費，總共10幾萬全都被騙走，為此直呼「很心痛」。她透露對方的詐騙手法，並勾起自己剛出社會遭詐騙的經歷，呼籲大眾睜大眼睛。

▲曾莞婷姪子遭遇詐騙。（圖／翻攝自臉書）

據曾莞婷透露，姪子從小到大存的紅包錢和生活費，共10幾萬全部被騙走。詐騙者假借在網路上購物，謊稱已匯款，要求受害者按照其指示操作將錢匯出。她提醒網友，不論對方以何種理由要求匯款，都不要輕信照做，因為詐騙手法層出不窮，警方也只能不斷宣導。

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此外，姪子被詐騙一事，令曾莞婷想起剛出社會時的經歷，她被詐騙中獎需匯稅金，因此被騙了幾萬塊。如今，詐騙者利用各種套路讓人誤入陷阱，她呼籲大家提高警覺，尤其是盜用肖像的情況也屢見不鮮，強調「睜大眼睛，不要誤入圈套」。

▲曾莞婷發文痛訴姪子遭遇詐騙，損失10幾萬。（圖／翻攝自臉書）

而曾莞婷的發文超過100個分享，網友紛紛留言「家人也是被詐騙，手法跟你們差不多，所以不管是投資、買賣、都不要用他的方式操作」、「我自己遇到詐騙前，覺得會被騙的都是87，直到自己也變成受害者，才真正體會到，現在已經不只是貪心才會被騙，詐騙無所不在真的很可怕」、「詐騙很可惡」、「詐騙手法何其多，要多注意」。