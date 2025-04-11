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演唱會「開唱前2天突喊卡」！歌迷錯愕 李榮浩急道歉：真的很難受

演唱會突喊卡！李榮浩難過喊「抱歉」　歌迷心疼安慰：不是你的錯

▲李榮浩原訂12日在石家莊舉辦演唱會。（圖／翻攝自李榮浩微博／CTWANT提供，下同）

圖文／CTWANT

天公不作美。歌手李榮浩「黑馬」世界巡演石家莊場原定本週六（12日）在河北奧林匹克體育中心舉行，但因河北氣象台發布大風橙色預警被迫延期舉辦，讓不少歌迷相當錯愕。對此，李榮浩也在社群吐露心聲，坦言「真的很難受」，向歌迷道歉。

河北氣象台11日預測，11日至13日石家莊將有強風來襲，局部地區風速更達13級以上。為了顧及歌迷安全，李榮浩演出團隊只好做出延期決定，李榮浩則在演唱會宣布延期後表示「這是我第一次在石家庄辦個人演唱會，準備了好久好久，還爭取到了點時間、改了編曲，換了服裝，真的很難受，抱歉，讓各位白白的期待這麼久，各位的安全才是最重要的，我們一起等待這陣風過去，延期是為了我們都平平安安的再見面」。

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演唱會突喊卡！李榮浩難過喊「抱歉」　歌迷心疼安慰：不是你的錯

▲李榮浩石家莊場演出延期。（圖／翻攝自微博）

貼文一出吸引大批歌迷留言打氣，「重逢會在好天氣」、「延期是為了更好的相遇」、「沒關係等下次尋一個好天氣我們再在黑馬鎮見面吧」、「大家安全最重要，我們下次好天氣再在黑馬鎮開心玩」、「不是你的錯，哥哥不要道歉」。也有歌迷感動表示「你也很真誠半夜都要告訴我們一聲」、「你別抱歉，安全第一，日後再相見，黑馬特別好，你也特別好」、「哥不怪你，期待下一次更好的相見」。

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