一隻阿圓「機上一舉動」忘了拿手機！航空公司應對感動她：台灣真讚

記者潘慧中／綜合報導

YouTuber一隻阿圓以旅遊、美食等主題影片走紅，經常需要飛出國工作。沒想到，她近日回家後發現手機不見了，連忙寄信詢問航空公司，幸好最後有失而復得，讓她感動直呼：「台灣真的是好讚！」

▲一隻阿圓突然發現有支手機不見了。（圖／翻攝自Instagram／nanaciaociao）



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一隻阿圓有兩支手機，10日晚間已在機場買完sim卡，因為想要之後到了日本可以馬上開通，所以心急地在機上裝好後，「想說沒差就直接把它放在前座的座位的口袋，然後把它丟下去。」

▲一隻阿圓隨手將手機放在前座背後的袋子裡。（圖／翻攝自Instagram／nanaciaociao）



當時還特地放了一瓶水，提醒自己要記得取出手機，「下飛機前想說我一定會記得，不可能會忘記，因為這麼重要的東西。」結果，一隻阿圓真的忘記拿出手機了。

▲一隻阿圓早上衝去機場拿手機。（圖／翻攝自Instagram／nanaciaociao）



回家發現後立刻寄信詢問航空公司，一隻阿圓11日早上隨即收到通知，便搭車前往第二航廈的服務櫃檯，「大家人都超級好超有耐心」，接著通知航警，前往入境大廳的門口，跟裡面的服務人員核對資料後，她就順利拿回手機，「失而復得的感覺真好！」

▲一隻阿圓誇讚台灣真的很安全。（圖／翻攝自Instagram／nanaciaociao）