訪問／李帝勳：絕不放棄比愛心！　「染白髮不夠看」下次留長髮

記者吳睿慈／台北-首爾連線報導

由李帝勳主演的戲劇《協商的技術》即將在週末迎來大結局，他接受台灣媒體跨海聯訪，透露自己為了詮釋角色「尹洙諾」熟記很多併購的相關知識，努力認識更多實際案例，而他也學以致用，在現實生活上透過對話來協商，幽默自稱「我覺得自己還算應對得不錯」。而他被封為「比愛心狂魔」，他笑喊：「絕不放棄比愛心。」

▲李帝勳在劇裡學到很多協商技巧。（圖／Hami Video提供）



劇中角色「尹洙諾」讓他獲益良多，李帝勳笑說：「確實學到了不少協商技巧，但要像他那樣精準又具策略性地談判真的不容易。」如果真的遇到需要談判的狀況，他表示「希望能發揮他那種聰明又迅速的判斷力，但應該不是那麼簡單的事。」

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角色是完美主義者，李帝勳認為演戲的時候，他也對自己很嚴格，「我總是很在意作為一名演員應該具備的樣貌，並且時時思考，在不同情境下該用什麼樣的語調和眼神，才能更好地展現角色。」在拍攝當下，他會不斷問自己「這樣對嗎？」希望毫無遺憾地、完美詮釋所被賦予的角色。

▲李帝勳無法放棄比愛心。（圖／Hami Video提供）



李帝勳這次在《協商的技術》以一頭白髮震撼現身，他承認「剛說要染白髮的時候，其實大家反應沒有很好，因為這是我從來沒嘗試過的樣子，讓人有點擔心。不過在首次拍攝現場亮相後，大家的擔心就消除了，還說很適合我。」下次他想試試黃色的髮型，或者非常長的長髮、燙捲髮的造型都可以嘗試。

▲李帝勳在劇裡染白髮，下次想挑戰留長髮。（圖／Hami Video提供）



李帝勳飯撒滿分，也經常學習如何比不同的愛心，他分享最近學到「緞帶愛心」，「但如果尹洙諾要說服我放棄比心，應該不可能！即使是談判專家尹洙諾，也阻止不了我比愛心的熱情！」戲劇即將迎來結局，他透過訪談喊話：「如果有機會的話，我希望可以透過線上直播或與觀眾面對面活動來回饋大家。」若可以的話也希望親自來台。Hami Video獨家韓劇《協商的技術》週六、日迎來大結局。