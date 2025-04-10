劉雨柔實測「寶寶性別都市傳說」　靠1根頭髮穿戒指：超神準

記者王靖淳／綜合報導

女星劉雨柔和職籃球星胡凱翔2023年認愛，大年初一公開懷孕喜訊，日前更透露寶寶的性別是女生。平時會透過社群記錄孕期生活的她，今（10）日在IG上傳一則短片，分享有關懷孕的都市傳說，內容曝光後引發熱議。

▲劉雨柔日前透露寶寶是女生。（圖／翻攝自Instagram／lyvonne0526）

劉雨柔以「關於寶寶的都市傳說」為題發文，透露自己先前曾聽說，只要透過媽媽的頭髮及戒指，就可以提前預知寶寶的性別，甚至擁有高達9成的準確率。

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劉雨柔在影片中分享，她在今年2月初，當產檢還沒確定寶寶性別時，便先嘗試了這個都市傳說。首先，她拿一根頭髮穿過長期佩戴的戒指，並在手掌心邊來回訊問3次「我的第一胎寶寶是男生還是女生？」接著提至手掌心等待戒指擺動。

▲劉雨柔分享都市傳說。（圖／翻攝自Instagram／lyvonne0526）

透過影片可見到，劉雨柔手上的戒指呈現繞圈圈狀態，為此她表示，如果戒指繞圈圈就是女寶寶，如果戒指橫向移動，就是男寶寶。最後，她透露她是在揭曉寶寶性別前兩個月做這個測驗，如今回想起這件事，她覺得超神準，「初次懷孕的媽媽可以這樣問：我的第一胎寶寶是男生還是女生？第二胎的寶媽可以這樣問：我的第二胎寶寶是男生還是女生？」