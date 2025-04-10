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Soya穩交新歡9個月又分了　認渴望穩定關係：沒真正談過戀愛

記者王靖淳／綜合報導

台馬跨國情侶Soya去年4月宣布和超強結束4年情，事後也交了新男友「湛導」，不過今（10）日她突然上傳新片透露恢復單身，並表示去年分手的影片也是今天發布，內容曝光後，再度掀起討論。

▲▼Soya（圖／翻攝自YouTube／Soya手癢計劃）

▲Soya透露自己又分手了。（圖／翻攝自YouTube／Soya手癢計劃）

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影片一開始，Soya坦承與湛導的戀情只維持9個月，並透露彼此分手後仍保持朋友關係。她表示雖然男方在前兩支影片中有露面，不過其實當時兩人早已分開，同時也自嘲自己分手不到一年又分手：「我是什麼分手系YouTuber嗎？」並坦言，不適合是她和湛導分手的主要原因，「我要承認我在這段感情裡沒辦法做自己，因為我開始學習做自己了。上一段我是不敢表達自己的感受，因為我太害怕失去一段關係，這一段我開始做自己了，所以就變成我們很常吵架。」

▲▼Soya（圖／翻攝自YouTube／Soya手癢計劃）

▲Soya自嘲是分手系網紅。（圖／翻攝自YouTube／Soya手癢計劃）

Soya分享，這段關係中雙方都很情緒化，她表示雖然有時覺得不健康，但她認為壓抑情緒更不好。她坦言意識到，自己渴望一份穩定關係，「有時候我會比較急，可能因為我已經多年在外面自己生活，我對我的家人是不太展現脆弱，所以我希望Mr.Right可以保護我、照顧我，所以變相我對湛導有很多期待，當有期待後就會面臨失望，可是這個失望不是誰對誰錯，我們進入這段關係時，雙方都處於匱乏狀態，我很需要這個依靠，他很需要被需要，我們就湊在一起。」

▲▼Soya（圖／翻攝自YouTube／Soya手癢計劃）

▲Soya坦言和湛導很常吵架。（圖／翻攝自YouTube／Soya手癢計劃）

談到分手後的心情變化，Soya坦言已經長時間沒有好好享受單身生活，更讓她意識到不需要依賴他人來完成自己，「分手後會陷入這種空虛感，很像少了什麼。我好像一直都是這樣子，其實我早期的前男友們，我沒有很喜歡他們，可是我太想要一個關係了，所以我就去喜歡他們，但我付出很多，為了以後的穩定關係。我現在在學習『我自己就夠了。』」並表示，一切都是最好的安排，「不管是哪一任都真的是在教我，每一任我都學到很多東西，不過我是覺得我應該是沒真正談過戀愛吧。」

▲▼Soya（圖／翻攝自Instagram／soya_plan）

▲Soya拍片公開分手湛導原因。（圖／翻攝自Instagram／soya_plan）

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Soya, 網紅, YouTuber, 超強, 分手

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