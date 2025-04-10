以為腸胃炎！男星高燒躺急診15天　病因曝光「8%致死率」險送命

▲ 庸俗救星將推出新專輯。（左起：貝斯手羅晧宇、主唱家耘、鼓手允祈、吉他手阿雷）（圖／庸俗救星提供）

記者翁子涵／台北報導

新生代搖滾樂團「庸俗救星」近來為新專輯《Little Battle》全力衝刺，3月中卻驚傳團長貝斯手羅晧宇突感腸胃不適，原以為只是腸胃型感冒，就醫後卻緊急被診斷為「肝膿瘍」，轉送醫學中心住院15天，病況一度危急，雖然可以治癒，但仍有約8%的致死率，終於出院的他也笑說：「算是真正走了一遭鬼門關。」

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▲庸俗救星為衝刺新專輯掛病號。（左起：貝斯手羅晧宇、主唱家耘、鼓手允祈、吉他手阿雷）（圖／庸俗救星提供）



回憶當時，高燒飆破40度、全身劇痛難眠，連續十幾天反覆高燒、退燒、再高燒，直到完成引流手術才終於好轉，但仍須持續服用抗生素並定期追蹤。病發初期病房一床難求，晧宇一度只能躺在兵荒馬亂的急診走廊，忍著劇烈不適等待治療，即使身體虛弱、住院期間行動受限，他仍掛念專輯進度，持續透過手機與製作人韓立康來回確認細節、調整母帶。

這段過程中，他也深刻體會到身邊親友的支持與陪伴，為他奔走協助轉院、陪病熬夜，讓他感動不已。即便醫護人力瀕臨崩潰，他仍遇見許多耐心又體貼的護理人員，晧宇感謝地說：「那時候我真的覺得自己快不行了，但醫護人員的照顧讓我感到無比安心。」如今順利出院，重返練團室籌備專場，他語帶堅定地說：「這次不只是用心之作，而是驚世之作，畢竟我都爆肝了，必須吧？」他也笑說：「以前我才不喜歡吃健康餐，也不愛自備水壺，現在我可是朝著健康飲食努力中！」



隨著這張集結血淚、病痛與信念的第二張專輯《Little Battle》將發行，團員也積極練團迎接北中南千人巡演，更邀來三組實力派樂團好友助陣，4月19日台北場邀請「恐龍的皮」、4月26日高雄場邀請「南西肯恩」、5月3日台中場邀請「hue」，用音樂與故事鋪陳出充滿共鳴與能量的現場。