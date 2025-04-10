林美貞斷開孫興原因曝！　他與富商女友「根本沒分手」小三被起底

▲孫興、林美貞2人情纏20多年，卻始終分分合合。但林美貞8日突發長文宣布，「我，林美貞，已正式簽字離婚，結束與孫興先生20幾年的婚姻。」（圖／翻攝FB／Stephenie 林美貞、孫興SuenHing ）

圖文／CTWANT

孫興、林美貞是圈內有名的銀幕夫妻，2人情纏20多年，卻始終分分合合，期間「2結2離」。2024年12月底，林美貞才宣布與孫興復合，孫興也透過經紀公司發聲表示已經與此前曝光任愛的「平頭女富商」燕子分手。林美貞8日卻突發長文宣布，「我，林美貞，已正式簽字離婚，結束與孫興先生20幾年的婚姻和所謂的家人關係，從今以後，他的任何行為，都與我和兒子無關！」有媒體指出，這次讓壓垮林美貞的最後一根稻草，正是發現孫興與女友燕子「根本沒分手」，才讓她徹底心死、大動作宣布切割。

回顧2024年12月，有週刊報導林美貞在片場拍片時，被目擊有孫興「愛相隨」，當時經紀公司艾迪昇傳播表示，孫興已和中國富商女友「燕子」和平分手，林美貞與孫興2人確實已經復合，2人回到當年戀愛的熟悉感。

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然而，本月4日林美貞先是突然在臉書上傳照片，含淚宣布自己「終於畢業」，又在8日發文解釋，已和孫興正式簽字離婚，結束與孫興20多年來的婚姻關係。此舉無疑是點出過去她與孫興雖然多次分合，但始終期盼對方能浪子回頭，沒有正式離婚。而這一次，她不僅斬斷了與孫興的婚姻關係，更放出狠話：「從今以後，他的任何行為，都與我和兒子無關！這一次，我不再妥協、不再委屈、也不願意在沈默中否定自己的感受！無論過去有多少愛與傷痛、多少欺騙與不堪，到此為止！」

▲林美貞發文。（圖／翻攝FB／Stephenie 林美貞）

據《自由時報》報導，讓林美貞「徹底心死」的最後一根稻草，其實是發現孫興此前雖表態已與女友「平頭女富商」燕子分手，但2人事實上根本沒分手，讓她大受打擊，深感自己傾盡全力去愛，卻三番兩次遭到欺騙與背叛，如今只好選擇「全力放下」。

回顧孫興情史，他曾1985年和第一任妻子、作家潘陽結婚，11年後離婚收場。而林美貞25歲時就認識孫興，2人並在孫興未與潘陽離婚前就傳出緋聞。之後孫、林2人陷入熱戀，2001年結婚，並在2003年生下獨子孫恆。

不過，2003年起，孫興的事業重心逐漸移往中國，2005年他在拍戲期間結識了中國女星駱莉娜，2人之後傳出緋聞，孫興更把年邁的父母帶到中國由駱莉娜照顧。

2011年，孫興與駱莉娜2人在北京因為吸食大麻雙雙被捕，孫興事業從此一落千丈，而2人也患難見真情，事件之後隨即分手。而林美貞這時又連繫孫興，鼓勵他重新開始，之後在2015年宣布2人複合。

然而，2019年網路上又爆出孫興帶一位中國「平頭女富商」參加朋友婚禮，，2022年又爆出他與對方親密合影的照片。而孫興也在2024年1月出席餐敘時，公開宣布對方是他的女友，小他9歲，中文名叫燕子、英文名是Oliver。孫興表示燕子的工作是服裝設計師，並否認自己吃軟飯，並大讚Oliver個性大器、體貼，包容了浪子性格的他，讓他「從野馬被馴服成野驢」。還透露女友知道他回台灣都住前妻家，只囑咐他「不要讓林小姐不舒服」，是個「完全會站在別人立場為別人著想的女人」。

讓人沒想到的是，2024年初孫興才與女友認愛，年底又傳出與林美貞複合，並且在台同居。當時讓人霧裡看花，如今才知是因為孫、林2人多年來始終不曾正式離婚。如今林美貞得知孫興和女友燕子根本沒分手，似乎終於決定不再回頭，宣布從這段支離破碎的關係中「畢業」。

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