夏騰宏高中念了6年才畢業「22歲還在讀夜校」　為剪棒棒堂頭轉學

記者黃庠棻／台北報導

影集《星空下的黑潮島嶼》集結王識賢、黃河、曹佑寧、吳念軒、夏騰宏、湯志偉、吳岳擎、黃奇斌、黃少祺等眾多男星現身飆戲，堪稱是2025最MAN台劇。今（9）日該片舉行媒體茶敘，主角曹佑寧、夏騰宏、段鈞豪皆一同出席。

▲段鈞豪、夏騰宏、曹佑寧出席《星空下的黑潮島嶼》媒體茶敘。（圖／記者周宸亘攝）

夏騰宏2017年演出戲劇《他們在畢業的前一天爆炸2》正式進入戲劇圈，一出道就入圍金鐘新人獎，近期在《星空下的黑潮島嶼》演出個性衝動又仗義直言台大婦產科醫生「李木雄」，他透露自己跟角色相似的地方就是會「衝撞體制」。

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▲夏騰宏出席《星空下的黑潮島嶼》媒體茶敘。（圖／記者周宸亘攝）

對此，夏騰宏坦言自己國、高中時不愛唸書，也不喜歡學校的體制，尤其高中時常沒到學校上課，不是在家睡覺就是到外面打工，出席率不夠導致他高中念了整整6年才畢業，笑說「我到22歲還在唸高中夜校」，也坦言媽媽雖然會碎唸幾句，但也管不了他，所幸最後順利拿到畢業證書。

▲夏騰宏透露高中念了6年才畢業。（圖／記者周宸亘攝）

此外，夏騰宏也表示自己有跟角色「李木雄」一樣強出頭的經驗，透露當時髮禁已經解除，但他就讀的國中尚未解禁，他跟一群好友講好要連署跟師長抗議，沒想到只有他一個人出現抗爭，最後才從嘉義轉學回台北，被問及為何為了髮禁抗爭，他開玩笑說「那個時候很流行《模范棒棒堂》，很想剪帥帥的頭」，單純的原因讓現場所有人忍不住笑翻。

▲夏騰宏透露高中念了6年才畢業。（圖／記者周宸亘攝）