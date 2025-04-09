JKF女郎遭攝影師偷摸　成功逆襲擊敗啾啾登寶座

記者葉文正／台北報導

第六屆JKF百大女郎冠軍出爐，最大黑馬「露露咪」氣勢如虹，一舉打破人氣女神啾啾蟬聯三屆奪冠的紀錄，擊敗她奪下本屆冠軍寶座，成為JKF歷屆以來最勵志的逆襲代表人物。不僅如此，她也同步登上《JKF》雜誌四月號封面，正式躍升為新一代話題女郎。

▲JKF女郎露露咪成功逆襲後勢看漲。（圖／JKF）

原本只是上班族的露露咪，轉身投身外拍圈，在短短兩年內憑藉過人的努力與強大魅力，贏得無數粉絲支持，成功登頂百大女郎。她坦言，一開始踏入這個領域只是因為「大學時的夢想始終藏在心底，卻遲遲找不到勇氣去實踐」。直到以兼職模特兒身分累積經驗後，她才漸漸體會到舞台所帶來的成就感，開啟新的人生篇章。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲JKF女郎露露咪曾是上班族。（圖／JKF）

「JKF給我最多的是自信。」露露咪在受訪時感性表示：「從一開始的不安與懷疑，到現在我能自信地面對鏡頭與粉絲，我感受到自己真的變漂亮、更有力量了！」她也感謝JKF女郎這個大家庭，讓她在與攝影師合作、面對粉絲互動中，學習到更多應對進退之道，除了外在光鮮亮麗，內在的蛻變與成熟，讓她人氣直升。

▲露露咪擁有傲人翹臀。（圖／JKF）

但過程中並非一帆風順。露露咪直言：「模特兒這份工作挑戰性很高，要應對各種人，有時也會遇到不舒服的狀況。甚至碰到想吃豆腐和鹹豬手的攝影師，坦承吃很多虧 ，但也從中學會了保護自己，懂得從工作邀約中察覺風險，識人術提升，選擇工作也更加謹慎。」

她回憶，有時壓力大到回家偷哭，「我是一個很在意輸贏，這一切都要感謝粉絲，他們就是我的力量來源！」為了回饋粉絲，露露咪也不吝在社群平台分享各種「福利作品」，她笑說：「沒有粉絲，就沒有今天的我，所以我一定要認真對待他們！」

在冠軍光環之外，露露咪的創作也備受關注。她在JVID頻道的作品《偷情誘惑美豔少婦》獲得萬人訂閱，展現出她對鏡頭的駕馭能力。她透露，平常也會觀摩其他前輩女郎的作品，像是啾啾與希希，「她們真的很專業，讓我學到很多！」

榮登冠軍的她，並未打算鬆懈。「我早就準備好迎接下一場挑戰了！」露露咪興奮表示，接下來想挑戰神秘又高雅的「花魁企劃」，用性感融合傳統，展現全新風格。「我一直都相信，只要相信自己、努力向前，就沒有做不到的事。」