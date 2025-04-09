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《有病才會喜歡你》詹懷雲露精壯六塊肌　攝影指導質疑「是否持久」

記者蕭采薇／台北報導

校園愛情喜劇電影《有病才會喜歡你》，9日再釋出兩支幕後花絮，男主角詹懷雲裸上身展現結實六塊肌。電影中，詹懷雲潛至海底寄出最深情的告白情書，水中攝影指導袁緒虎表示：「通常我們會擔心演員的能力是不是會有問題，但指的不是潛水技術，而是拍攝持續時間能否撐得住。」

▲詹懷雲在《有病才會喜歡你》中，潛至海底寄出最深情的告白情書。（圖／紅杉娛樂提供）

▲詹懷雲在電影中有一些養眼的裸上身畫面。（圖／紅杉娛樂提供）

詹懷雲對於潛水有基本的瞭解，此次也是跟袁緒虎第二次合作，他說：「這一次比較多是在加強情緒的處理跟肢體演出，當在水中時，除了不會浮上去也不會掉下來，還要做出更穩定的情緒表演跟管理，讓攝影師比較好抓拍。」

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▲詹懷雲在《有病才會喜歡你》中，潛至海底寄出最深情的告白情書。（圖／紅杉娛樂提供）

▲詹懷雲在《有病才會喜歡你》中，潛至海底寄出最深情的告白情書。（圖／紅杉娛樂提供）

才剛結束上周全台跑透透的見面會行程，社群上也出現許多粉絲敲碗更多場的見面會。《有病才會喜歡你》女主角江齊表示因此收穫了不少粉絲，甚至有名狂粉還為此準備鮮花、身穿西裝，在映後QA時向「葉子」求婚，甚至顛覆傳統單膝下跪儀式，改為五體投地，更求葉子踩他。當江齊被問到是否會答應時，她笑說：「他是跟葉子求婚，所以這一題就要留給葉子來回答啦！」

▲詹懷雲在《有病才會喜歡你》中，潛至海底寄出最深情的告白情書。（圖／紅杉娛樂提供）

▲《有病才會喜歡你》女主角江齊因為此部電影收穫了不少粉絲。（圖／紅杉娛樂提供）

自4月10日起連續四天，《有病才會喜歡你》也將陸續在桃園、新北、台北、新竹等縣市舉行影人活動。4月12日於台北京站威秀影城舉辦「全明星拍照見面會」，演員詹懷雲、江齊、黃冠智、楊千霈、百白、宮能安及林思宇皆應邀出席。當天粉絲除了能看到喜愛的演員還原片中角色、重現經典台詞外，觀眾只要持全台威秀影城或是MUVIE CINEMAS的《有病才會喜歡你》不限日期電影票根，還能與出席演員合影留念。

▲詹懷雲在《有病才會喜歡你》中，潛至海底寄出最深情的告白情書。（圖／紅杉娛樂提供）

▲詹懷雲更多裸上身的劇照釋出。（圖／紅杉娛樂提供）

 

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