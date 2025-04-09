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陳零九唱一半突「交換巨型鑽戒」！　全場暴動狂拱「親一下」

▲▼陳零九獻唱方大同歌曲致敬。（圖／J’s娛樂工廠提供）

▲陳零九獻唱方大同歌曲致敬。（圖／J’s娛樂工廠提供）

記者翁子涵／台北報導

九澤CP 《愛在你身邊巡迴演唱會 — 戶外星空香港限定場》日前於西九文化區安盛x竹翠公園舉行，吸引數千名歌迷入場支持，陳零九隨後演唱一系列慢歌，歌迷聽得如痴如醉，更獻唱已逝歌手方大同的金曲《愛愛愛》致敬，他感性說道：「香港朋友很久不見，你們都好嗎？原本我想唱自己的歌，但《愛愛愛》這首歌對我很有意義、影響我蠻多的，你們都會唱吧？跟我一起合唱可以嗎？」

▲▼九澤CP合體開唱，全場熱血沸騰。（圖／J’s娛樂工廠提供）

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▲▼九澤CP合體開唱，全場熱血沸騰。（圖／J’s娛樂工廠提供）

▲▼陳零九獻唱方大同歌曲致敬。（圖／J’s娛樂工廠提供）

在二人合唱《水火相容》時，邱鋒澤邊彈吉他邊走近觀眾席與歌迷互動，他直呼：「這次Party最重要就是close，夠近沒有？在戶外辦演唱會還看夜景真的很浪漫，感謝天氣很好，但我心中最美的夜景是電燈泡們！」語畢邱鋒澤竟突害羞喊：「天啊！為什麼我這樣油腔滑調，壞習慣很難改！」笑說可能是二人比較少「甜」歌所以串場聊天講比較多告白。

安可時全場觀眾站立合唱，舞台不時放煙火令氣氛推到高峰，邱鋒澤坦言：「我其實很怕煙火，但觀眾熱情都蓋過了，即使微雨都被大家熱情蓋過。」然後突然推出生日蛋糕，邀請全場一同為陳零九慶祝，陳零九也許下願望：「希望在場所有人都身體健康，也希望可以再來跟大家見面！」二人更搞笑互換巨型鑽戒的同時，台下粉絲大叫盼兩人親一下，但邱鋒澤拒絕：「他感冒！沒有就可以考慮一下！」

在慶生環節結束後，二人現場選兩名歌迷上台，面對面又唱又跳甜曲《偷走你的心》，福利大放送讓歌迷驚喜到不知所措，二人還大秀廣東話，向全場粉絲表達愛意，全場尖叫聲連連。結束演唱會後，觀眾捨不得離開大喊許久的安可聲，寵粉的九澤CP再度現身加碼演唱《粗心待遇》、《沒有你我還是我》，也笑說：「樂手大考驗！他們沒有彈過，如果我不會唱，你們會替我唱吧？」全場在合唱聲中畫下圓滿句點。

此外，資深藝人馮素波、杜燕歌驚喜現身為九澤CP捧場，波姐因為Edan認識邱鋒澤，特意來「考核」兩人是否「一表人才」：「我上網看他們跳得這麼好？看看我的心臟受不受得了先！他們可能會被粉絲要求脫衣服？我一起脫囉，我穿好多件衣服，不過不要嚇到那些小朋友！人家來看就送花，我就煮了『奶奶美湯』幫他們應援。」二人更到後台與CP九澤合照，邱鋒澤也品嚐了波姐帶來的美湯進補。
 

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