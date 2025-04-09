羅時豐切割YT半年「侄子宣布找到新主持人」！曝男星身分：他表裡如一

記者潘慧中／綜合報導

羅時豐2020年成立YouTube頻道「羅時豐DL.不務正Ya」，和製作人侄子張敏慎的互動成為一大亮點，不料他2024年突然發聲明切割原團隊，並下架所有影片，立刻引起譁然。而神隱約半年的張敏慎9日則正式宣布頻道「不務正ya.侄子出租中」的新主持人，正是洪都拉斯！

▲羅時豐姪子宣布找到新主持人啦！（圖／翻攝自Instagram／rent.202408）



張敏慎沉潛半年後，正式宣布頻道重新啟動。他坦言這段時間收到許多觀眾的關心與催促，但自己始終堅持「不為開始而開始」，寧可等待一位真正適合的夥伴。而這個人就是出道36年的洪都拉斯，張敏慎笑喊：「這次不是家人，所以我簽約了！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲羅時豐2024年和姪子拆夥。（圖／記者周宸亘攝、翻攝自Facebook／我是姪子）



關於洪都拉斯，張敏慎表示對方不用經營人設，原因是對方本來就是那種愛碎唸、熱心雞婆的大叔，「鏡頭內外都表裡如一」，讓他終於能放心製作內容，「我終於不用再擔心某天藝人的人設與形象會崩壞；更不用再提心吊膽，害怕哪天又有什麼意想不到的新聞要處理。」

張敏慎進一步透露，洪都拉斯雖不常是鎂光燈焦點，還一度離開演藝圈、轉戰基層工作，這恰好與張敏慎的創作理念不謀而合，「基層人的努力值得被看見。」

▲▼張敏慎欣賞洪都拉斯的表裡如一。（圖／翻攝自YouTube）



張敏慎、洪都拉斯未來不只將透過頻道呈現歡笑，更致力推廣台灣的戲劇與劇場，讓觀眾認識那些總被主流忽略卻依舊燃燒自己的小人物與表演者。張敏慎說：「這半年，不是空白，而是醞釀。等待，不是浪費，而是為了在對的時間，與對的人，做對的事。我回來了，這次準備得更好了！」

張敏慎IG全文：

「這次不是家人，所以我簽約了！」

這半年，好多人關心頻道，更多人問：「你為什麼不趕快做點什麼？」答案很簡單：我不想勉強自己，更不願意為了開始而開始。

所以，我選擇等。

等一個真正適合的夥伴，而不是一個「適合演出」的人。「沒辦法，洪都拉斯…他忙到今年才有空。」

這個圈子，從來不缺會演的人。

入行十七年，我見過太多事與願違的親民形象，也見過太多擅長落淚的眼睛。演技和形象可以透過包裝矇騙過觀眾，「但人啊～真的不該活成一場表演！」

沒有對的人，寧願不要開始。

洪都拉斯不用經營什麼「人設」，他本來就是那種會碎唸嘮叨的長輩、也是個熱心雞婆真誠的大叔；他的真性情不完美…卻可愛，這也正是他迷人的地方。所以這次合作，我終於不用再擔心某天藝人的人設與形象會崩壞；更不用再提心吊膽，害怕哪天又有什麼意想不到的新聞要處理。鏡頭內外都表裏如一的他，就像是個鄰居里長大叔；跟他出去吃飯，遇到想合照的店家，他來者不拒。只是他會問：「欸～有沒有打折？」哈哈哈哈哈哈哈哈哈

洪都拉斯出道36年，或許沒有萬人追捧的光環。他不是沒有才華，而是選擇當綠葉，襯托別人發光。他曾離開演藝圈，開計程車、扛瓦斯、賣羊奶、跑大貨車，做過無數的基層工作，也因此他比誰都懂基層的日常與辛苦「基層人的努力值得被看見。」這也是我一直以來的創作理念，透過鏡頭照亮那些努力卻被忽略的小人物。

「60歲的洪都拉斯很狂，靈魂竟然還熱騰騰的！」更不需要透過我這製作人的「吹捧」來幫他增加信心。「你的流量密碼是什麼？」我問洪哥，他回：「台語。」那刻，我知道這場合作不只是有趣，而是有意義。

洪哥雖然是外省人，卻說得一口比誰都流利的台語。他說，台語如果不被珍惜、記錄、傳承，就會消失。這不是一種假掰，而是他從生活中與基層觀眾互動後，最深的感觸。

但他想做的，遠遠不只如此。

洪哥說台灣的戲劇、國片與劇場，從來都不缺好作品、好演員，缺的是被大家看見的機會。他希望透過頻道，讓更多觀眾認識這些燃燒自己、埋頭演出、卻總被主流忽略的表演者們。

「有些人雖然不是主角，卻值得被尊敬。」他說這句話時，我看他眼神中是有東西的！我不確定…是看到了光？還是宇宙？…………………..也有可能是...白內障之類的吧 哈哈哈哈哈哈哈阿哈哈哈哈

所以我們決定，接下來頻道不只是搞笑，還要在歡笑中傳遞語言的溫度；期許能為台灣戲劇盡一份心力，願大家都能看見台灣戲劇圈那些閃閃發光的努力，也更能被溫柔地記得。

這半年，不是空白，而是醞釀。等待，不是浪費，而是為了在對的時間，與對的人，做對的事。

頻道全新啟動，未來的每一步，期待你們的陪伴。如果你曾認同過我的影片與理念，或曾因我的影像大笑、感動過，請幫忙分享這篇文章。讓大家知道：「我回來了。而這次準備的更好了！」