邊荷律「皺眉臭臉」超嫩舊照曝光！　背後故事公開隊友笑翻：超可愛

記者黃皓瑋／綜合報導

中信兄弟啦啦隊「Passion Sisters」韓籍成員邊荷律（변하율）來台1年多，憑藉甜美外表與活潑性格累積大批粉絲。近期1張她童年時期的舊照曝光，照片中皺著眉頭、不開心的表情引發關注，背後原因曝光後讓隊友們笑翻。

▲邊荷律童年照曝光。（圖／翻攝自IG／yuling34、YouTube／Passion Sisters）



近期Passion Sisters在YouTube推出「兒童節特輯」影片，公開幾位成員童年時的照片，要隊友們猜測照片中的人是誰。其中1位有著大眼睛、綁著雙馬尾的女孩，在鏡頭前露出皺著眉頭的苦瓜臉，隊友們紛紛猜測她的身份：「畇二」、「這表情很像畇二」、「君白」，但都沒有猜出正確答案。

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▲邊荷律童年照。（圖／翻攝自YouTube／Passion Sisters）

▲照片中的小女孩一度被誤認為畇二。（圖／翻攝自Instagram／yuner.31）

直到工作人員提供線索：「現在有瀏海」、「2024年加入的」，少鹽才猜出照片中的女孩，就是小時候的邊荷律。值得一提的是，工作人員也透露了邊荷律當時皺眉的原因：「她說因為朋友把她的生日蠟燭吹了。」此話一出引發眾人大笑，紛紛直呼「好可愛」。

▲邊荷律自曝皺眉原因是朋友吹了她的生日蠟燭。（圖／翻攝自Thread／yuling34）

▼Passion Sisters兒童節特輯影片。（影／YouTube／Passion Sisters）

