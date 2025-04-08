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5年前為「打麻將」離婚又復合！　妻病危急需換肝…艾威當眾落淚

記者劉宜庭／綜合報導

香港資深演員艾威昨（7日）出席活動時透露，妻子陳美玲（Lisa）身患重病的情況，情緒一度哽咽。他表示妻子目前正在醫院與病魔抗爭，情況危急，令人擔憂。這段婚姻曾因健康問題一度走向破裂，但最終二人選擇攜手共度餘生，如今再度面臨挑戰。

▲艾威與陳美玲曾經歷離婚風波。（圖／翻攝自Facebook／艾威）

▲艾威透露陳美玲病危、急需換肝。（圖／翻攝自Facebook／艾威）

艾威與陳美玲於2020年宣布結束18年的婚姻關係，但未透露離婚原因，一直到後來二人共同參加大陸真人秀《再見愛人2》，才解開離婚之謎。原來，Lisa患有多囊肝，但不愛惜身體，經常熬夜打麻將，夫妻多次溝通無果，艾威才提出離婚。拍攝節目時，二人已分居1年多，因疫情未正式辦理離婚手續。

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在節目中，艾威從堅定選擇離婚到經過18天的旅程重新了解對方，態度逐漸改變。二人在節目最終章決定復合，共度餘生，並在鏡頭前大曬恩愛，不少觀眾見證了二人轉變，紛紛送上祝福。

▲艾威、陳美玲夫妻因麻將引發婚變。（圖／翻攝自微博／再見愛人官微）

▲艾威、陳美玲曾因麻將引發婚變。（圖／翻攝自微博／再見愛人官微）

然而，復合後的生活並非一帆風順。艾威昨在活動致辭中透露，妻子目前病情危急，患有黃疸且持續不退，還伴有嚴重水腫。昨晚，Lisa抽出了11公升腹水，情況令人擔憂。他表示：「現在正是治療的黃金時期，必須盡快換肝。醫生沒有說排第幾個，只知道排得比較靠前。幸好黃疸指數沒有持續升高，我每天都會送湯給她喝，盡力幫助她恢復。」

此外，艾威坦言自己近年在行業低迷期中面臨財務困難，不得不向曾經幫助過的朋友追討借款。他感激女星苑瓊丹（苑仔）伸出援手，幫他向老闆爭取提前預支港幣50萬元（約台幣388萬元），讓他能暫時緩解壓力。

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艾威, 陳美玲, Lisa, 再見愛人2

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