李友廷出道7年罕見做1事！　認了不適應：像媽媽搶小孩

▲ 李友廷為影集獻唱插曲。（圖／華研國際提供）



記者翁子涵／台北報導

近來受矚目的國際犯罪醫療影集《The Outlaw Doctor 化外之醫》，除了集結張鈞甯、連炳發、楊一展等跨國際華麗卡司，影集歌曲也是一大亮點，今日（8日）原聲帶正式數位上架，除了先前已發行的幾首歌曲：由LaDY演唱的《匍匐》、周蕙演唱的《壞了的路燈》以及JUD 陳泳希唱作之主題曲《無用的依賴》，原聲帶也收錄了由邵豪作曲及演唱的《棲息之地》以及由李友廷演唱的《當陽光再次灑落》。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲ 李友廷新歌嘗試與以往不同的風格。（圖／華研國際提供）



由李友廷演唱的插曲〈當陽光再次灑落〉是由旅英音樂人邵豪 Shao Hao與 Thiago Trosso作曲、李海薇填詞，這是李友廷出道以來罕見地演繹他人創作並交由專業老師擔任製作，讓向來音樂不假他手的李友廷起初相當不適應，坦言：「這是我第一次唱別人的詞曲，所以其實歌詞背後一些比較深的部份不太了解。」他分享在錄製歌曲的時候，詞作者也在現場，因此在揣摩歌曲情緒時，李友廷、詞作者、配唱製作老師經常會三方各表，爭辯討論，他笑說：「有種三個媽媽搶孩子的感覺。」



繼2022年發行EP《冷身操》、2023年發行單曲《是不是我不夠好》，這次李友久違推出新歌《當陽光再次灑落》，他表示是過往沒有嘗試過的風格，因此很期待也很緊張，「會擔心老粉覺得口味跑掉，但我自己覺得比較像是期間限定的口味，很期待大家的反應！」李友廷在編曲上也加入自己的巧思，藉由木吉他讓戲劇起伏之際多了一份留白，切分的刷弦轉換氛圍，串聯著不同場景與回憶，在配唱時李友廷也會不斷重播情節片段，務求不喧賓奪主讓音樂的情感更自然地融入劇情之中。



除了新單曲〈當陽光再次灑落〉的發布，李友廷透露最近在整理一些過去未能上架的作品，他不好意思說道：「原本預計三月底發的，但弦樂的老師剛好出國，所以會delay一下下！」希望可以盡快將歌曲上架，讓歌迷聽見。

