ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

李友廷出道7年罕見做1事！　認了不適應：像媽媽搶小孩

▲▼ 李友廷為影集獻唱插曲。（圖／華研國際提供）

▲ 李友廷為影集獻唱插曲。（圖／華研國際提供）

記者翁子涵／台北報導

近來受矚目的國際犯罪醫療影集《The Outlaw Doctor 化外之醫》，除了集結張鈞甯、連炳發、楊一展等跨國際華麗卡司，影集歌曲也是一大亮點，今日（8日）原聲帶正式數位上架，除了先前已發行的幾首歌曲：由LaDY演唱的《匍匐》、周蕙演唱的《壞了的路燈》以及JUD 陳泳希唱作之主題曲《無用的依賴》，原聲帶也收錄了由邵豪作曲及演唱的《棲息之地》以及由李友廷演唱的《當陽光再次灑落》。

▲▼ 李友廷新歌嘗試與以往不同的風格。（圖／華研國際提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲ 李友廷新歌嘗試與以往不同的風格。（圖／華研國際提供）
  
由李友廷演唱的插曲〈當陽光再次灑落〉是由旅英音樂人邵豪 Shao Hao與 Thiago Trosso作曲、李海薇填詞，這是李友廷出道以來罕見地演繹他人創作並交由專業老師擔任製作，讓向來音樂不假他手的李友廷起初相當不適應，坦言：「這是我第一次唱別人的詞曲，所以其實歌詞背後一些比較深的部份不太了解。」他分享在錄製歌曲的時候，詞作者也在現場，因此在揣摩歌曲情緒時，李友廷、詞作者、配唱製作老師經常會三方各表，爭辯討論，他笑說：「有種三個媽媽搶孩子的感覺。」
 
繼2022年發行EP《冷身操》、2023年發行單曲《是不是我不夠好》，這次李友久違推出新歌《當陽光再次灑落》，他表示是過往沒有嘗試過的風格，因此很期待也很緊張，「會擔心老粉覺得口味跑掉，但我自己覺得比較像是期間限定的口味，很期待大家的反應！」李友廷在編曲上也加入自己的巧思，藉由木吉他讓戲劇起伏之際多了一份留白，切分的刷弦轉換氛圍，串聯著不同場景與回憶，在配唱時李友廷也會不斷重播情節片段，務求不喧賓奪主讓音樂的情感更自然地融入劇情之中。
 
除了新單曲〈當陽光再次灑落〉的發布，李友廷透露最近在整理一些過去未能上架的作品，他不好意思說道：「原本預計三月底發的，但弦樂的老師剛好出國，所以會delay一下下！」希望可以盡快將歌曲上架，讓歌迷聽見。
 

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

【終極二選一】李珠珢v.s.南珉貞弟弟兩個都要啦><

推薦閱讀

吳姍儒「轉賣公關品」被抓包！　傳接棒《一字千金》私下作風惹議

吳姍儒「轉賣公關品」被抓包！　傳接棒《一字千金》私下作風惹議

4歲兒「耳朵裂開」長達半年！醫細看眼下細線…林可彤母子三人全中

4歲兒「耳朵裂開」長達半年！醫細看眼下細線…林可彤母子三人全中

《機智醫生》楊碩亨、秋敏荷要結婚了！醫院公告曝光　劇迷含淚：終於等到

《機智醫生》楊碩亨、秋敏荷要結婚了！醫院公告曝光　劇迷含淚：終於等到

廣末涼子「車禍現場照」瘋傳！　隧道內追撞…車頭全毀滿地碎片

廣末涼子「車禍現場照」瘋傳！　隧道內追撞…車頭全毀滿地碎片

快訊／廣末涼子宣布暫停演藝活動！　踹護理師「全因陷入恐慌」急謝罪

快訊／廣末涼子宣布暫停演藝活動！　踹護理師「全因陷入恐慌」急謝罪

許允樂遭黑粉攻擊「精神崩潰胃出血」！張兆志爆內幕「槓30年好友」深夜開戰

許允樂遭黑粉攻擊「精神崩潰胃出血」！張兆志爆內幕「槓30年好友」深夜開戰

浩角翔起請辭《食尚》7年「回TVBS進度卡關」！知情人士爆內幕

浩角翔起請辭《食尚》7年「回TVBS進度卡關」！知情人士爆內幕

「古裝男神」退圈1年宣告復出！　昔合作歐陽娜娜翻紅…為病父暫別

「古裝男神」退圈1年宣告復出！　昔合作歐陽娜娜翻紅…為病父暫別

廣末涼子出車禍「醫院踢護理師」被逮捕！　3月才來台大港開唱

廣末涼子出車禍「醫院踢護理師」被逮捕！　3月才來台大港開唱

蔡尚樺股票慘賠200萬！　爆上月「脫手10張台積電」原因曝：逃過一劫

蔡尚樺股票慘賠200萬！　爆上月「脫手10張台積電」原因曝：逃過一劫

TANK「心肝移植成功」瀕亡過程曝！一度心臟衰竭悲觀等死　成亞洲首例

TANK「心肝移植成功」瀕亡過程曝！一度心臟衰竭悲觀等死　成亞洲首例

金秀賢《Good Day》畫面全刪！　坐C位被白線「強制P掉」

金秀賢《Good Day》畫面全刪！　坐C位被白線「強制P掉」

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

吳姍儒「轉賣公關品」被抓包！　傳接棒《一字千金》私下作風惹議

4歲兒「耳朵裂開」長達半年！醫細看眼下細線…林可彤母子三人全中

《機智醫生》楊碩亨、秋敏荷要結婚了！醫院公告曝光　劇迷含淚：終於等到

廣末涼子「車禍現場照」瘋傳！　隧道內追撞…車頭全毀滿地碎片

快訊／廣末涼子宣布暫停演藝活動！　踹護理師「全因陷入恐慌」急謝罪

許允樂遭黑粉攻擊「精神崩潰胃出血」！張兆志爆內幕「槓30年好友」深夜開戰

浩角翔起請辭《食尚》7年「回TVBS進度卡關」！知情人士爆內幕

「古裝男神」退圈1年宣告復出！　昔合作歐陽娜娜翻紅…為病父暫別

廣末涼子出車禍「醫院踢護理師」被逮捕！　3月才來台大港開唱

蔡尚樺股票慘賠200萬！　爆上月「脫手10張台積電」原因曝：逃過一劫

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

李友廷

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 張兆志為前妻戰30年好友！　許允樂遭抹黑「精神崩潰胃出血」吐真實心聲
  2. 柏霖破碎後重生！　「德國街頭曼妙狂舞」吸路人搶看
  3. 港女星乳癌第4期「忍淚剃頭」！　曾想在家等死…為2女兒轉念化療
  4. 陸10億短劇女神出演于正新戲！「眉毛消失走紅毯」大崩壞　她高EQ回應
  5. 曾莞婷42歲身材超狂！出國「解放挖空泳裝」濕身側露…鉛筆腿被看光
  6. 洪培翔掰了18年《台灣啟示錄》！　節目動向曝光「找他接手主持」
  7. 陸劇4現象陷影視寒冬！劇播拿不到尾款…男神1年多沒戲拍「失業中」
  8. 《流星花園》男神消失12年驚變103kg大叔！轉行當2公司CEO　超狂近況曝
  9. 秦漢其實超親民！謝盈萱曝他「私下可愛瞬間」聽到冰淇淋眼睛亮了
  10. 陳國華驚喜曝光6月大事！　預告掀「回憶殺」緊急戒辣戒酒

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

防詐最前線！行動刻不容緩

防詐最前線！行動刻不容緩

2025 ETtoday斥詐風雲論壇 4/17 盛大舉行，串連政府x企業，聯手E網打盡詐騙陷阱！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366