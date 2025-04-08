韓國燒酒瓶驚見金曲歌后！　她激動嗨喊「圓夢了」：很像IU

▲孫盛希自讚很像IU。（圖／金狼獎執行委員會提供）



記者翁子涵／台北報導

「MV新狼潮2025」上週於華山1914文化創意產業園區熱鬧舉辦，邀請所有MV創作者、愛好者，甚至從未深入接觸MV的人，一起感受影像與音樂交織的魅力與樂趣，金獎導演殷振豪擔任召集人看著活動完美落幕，他感謝著：「這次活動以嘉年華的形式讓粉絲和歌手、導演以及日韓創作者面對面交流，再次把拍MV的熱情燃起，也特別感謝支持我們的朋友，圓滿落幕都要歸功於金狼獎執委會的每一位夥伴。」更樂見這樣的化學反應：「從頒獎典禮走向華山，把MV帶到線下和粉絲觀眾見面，讓MV不只是在網路觀看，而是能夠近距離體驗的娛樂形式。」

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▲▼ 殷振豪、孫盛希、TRASH等人出席「MV新狼潮2025」。（圖／金狼獎執行委員會提供）



金曲歌后孫盛希與彭道森導演連袂出席講座，有別過往用小螢幕觀看，這次看到自己MV作品在戲院大螢幕播映，她開心直呼：「我們是拍了電影嗎！這些MV用大螢幕看，很赤裸！也很爽快！」看到這些過往作品，她滿意說：「那時候idea還不錯耶！」兩人已經合作了六支MV、擁有好交情，有任何影像想法孫盛希都會直接聯繫，導演笑說：「昨天半夜三點才接到電話。 這些年回味跟老戰友的成長，發現和希希在同理彼此的個性中，從聊心開始再到創作，花了很多時間。」

《Hate U MORE》MV是彭道森導演在陪老婆坐月子時在月子中心裡寫完的腳本，談起拍攝花絮，有一個道具把孫盛希宣傳照印製在韓國燒酒瓶身上，她開心說：「很像IU，開心可以圓這個夢！」有趣的是，她現場臨時揣摩起如何開韓式燒酒成「龍捲風」，拿著礦泉水反覆模擬，一用力卻意外把自己噴濕了一身，無厘頭的行為讓粉絲們笑翻。鍍金拿下最佳專輯、華語女歌手殊榮，被主持人問及新作品是否有壓力，她笑回：「壓力是放下了一些，現在追求的是平靜！」導演在旁噹起：「下一支MV一點都不平靜！」兩人透露這個月即將要再度合作第七支MV，都非常期待下一支繼續浪漫又有生命的創作。

TRASH樂團與導演王孝玨暢聊拍攝甘苦，粉絲擠爆戲院現場，播出《相信2024》MV後提及劇情特別找來四位女演員詮釋「女版TRASH 」，探討何為有這樣安排？導演打趣說：「為了畫面比較舒服！」阿夜則補充：「大家都覺得我們的女生歌迷比較多，但數據顯示我們男生粉絲佔55%，想說造福一下男生的小垃圾們。」至於《幸福末班車》找來團長頤原親弟林哲熹出演MV，他指出這十幾年來樂團作品一直沒有適合的，但這次直覺：「一定要有家人！」看似感性的兄弟情，下秒卻被魁剛笑噹：「是以前預算沒有那麼高！」

