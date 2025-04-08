驚悚！郭婷筠浴室滑倒「整個人往後摔」　老公彭正破門救援…傷勢曝光

記者蔡琛儀／綜合報導

台語歌手郭婷筠昨（7日）在社群發文透露，日前在浴室不慎滑倒，所幸身體並無大礙，讓她忍不住感謝「老天眷顧，還活著」。她回憶當時剛洗完澡，沒注意到地上還有泡泡，導致整個人向後跌倒，屁股先著地、手也在瞬間撐住地面，才避免頭部直接撞擊。

▲▼郭婷筠、彭正夫妻感情甜蜜。（圖／翻攝郭婷筠臉書）

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由於撞擊聲加上郭婷筠驚恐的尖叫聲，讓老公、同為台語歌手的彭正嚇得立刻衝進浴室查看，「我感受我老公有多麼的緊張害怕我受傷。」好在當下確認骨頭無礙、手也還能舉，夫妻倆總算鬆了一口氣，她還自嘲：「好險我瘦了，不然照以前的體重重力加速度，我可能不是只有瘀青跟皮肉傷而已！」這場突如其來的意外，也讓她瞬間對老公再次燃起「戀愛的感覺」，感受到老公滿滿的關心與在乎，直喊：「謝謝老公第一時間神救援。」

事實上，郭婷筠與彭正結婚6年，育有2個寶貝兒子，感情一直相當穩定，兩人也時常在社群上互動放閃。這次意外讓她不忘提醒大家注意家中安全，尤其有小孩與長者的家庭更要留心浴室濕滑情況，事後立刻在浴室加裝防滑條，最後也不忘宣傳老公的新專輯《九級龍捲風》，而彭正則幽默表示：「真的嚇死我老叫獸～ 讓我聽到聲音，立馬用『九級龍捲風』的速度飛奔過去浴室， 好險人沒事～『九級哥』保護妳！」