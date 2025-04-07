趙麗穎進軍大銀幕失利　新片票房滑鐵盧「預估終映數字曝」

記者劉宛欣／綜合報導

中國大陸一線女星趙麗穎近年來積極進軍大螢幕，試圖從電視劇女王躍升為電影咖。然而她主演的新片《向陽花》於清明檔期上映後反應平平，上映3天僅收穫7973萬人民幣（約3.61億台幣），令不少人感到失望，質疑她是否真有「扛票房」能力。

▲趙麗穎《向陽花》票房不如預期。（圖／翻攝自趙麗穎工作室微博）

根據陸媒報導，趙麗穎近年接連參演《第二十條》、《浴火之路》、《喬妍的心事》和《向陽花》等四部電影，其中《第二十條》由張藝謀執導，主角是雷佳音與馬麗，雖然她的戲份不多，卻憑藉精湛演技掀起話題，《浴火之路》成績也不俗。但她真正挑大樑的兩部作品《喬妍的心事》和《向陽花》卻未如預期成功。

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▲趙麗穎近年積極進軍大銀幕。（圖／翻攝自趙麗穎工作室微博）

《喬妍的心事》中，趙麗穎與辛芷蕾正面交鋒，《向陽花》則由馮小剛執導，皆屬話題性十足的作品，卻難敵觀眾冷淡的反應。《向陽花》雖有大導加持，但上映3天僅收票房7973萬人民幣（3.61億台幣），預估最終恐怕僅止步於1.75億人民幣（約7.9億台幣）左右，與《喬妍的心事》差不多。

不少觀眾、影評本寄望趙麗穎能借此拉開與同屬「85花」的楊冪、劉詩詩、唐嫣和劉亦菲的差距，在影壇取得一席之地。然而票房數字卻讓人不禁擔憂，不少人也猜測她可能會再回歸熟悉的電視劇領域繼續耕耘。