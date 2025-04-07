婁峻碩認了「經濟壓力大」！　投資1事：沒成比股災更痛

▲ 婁峻碩工作滿檔。（圖／PALLADIUM提供）



記者翁子涵／台北報導

婁峻碩今（7日）現身品牌門市開幕活動，以一身大地色系城市戶外風格穿搭帥氣亮相，談及今天台股「大屠殺」，婁峻碩苦笑說：「我自己覺得放著，沒有賣就不算賠，現在只能這樣，看完就覺得要認真工作啦。」

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▲ 婁峻碩坦言多少會有經濟壓力。（圖／PALLADIUM提供）



被問到賠了多少？他則低調說：「沒有細算，我大部分的投資都是在我的作品上面，最近有新歌，流量如果沒有好的話，對我來說更痛。」也坦言自己投在作品和音樂上較多，「相對起來在股市沒有那麼多錢。」至於是否已在存育兒基金？婁峻碩則說：「還好，就想辦法先賺錢對我們來說比較重要。」

不過婁峻碩也坦言自己多少有點經濟壓力，「婚禮和拍東西都要花錢，所以最近要買什麼都要多想一下，到底開不該花等等。宣傳上的投資，我自己也會多多著墨。」而他去正式和焦凡凡登記成為夫妻，被問及生子進度，婁峻碩笑說：「順其自然。」更透露沒有特別避孕，強調：「自然怎麼樣就怎麼樣，真的還沒，三個月內都沒有。」

最近剛推新單曲的婁峻碩也透露：「希望今年會再推出更多新的音樂作品，還有一部電影正在準備中，雖然行程滿檔，但也滿懷期待。」

