蔡阿嘎見台股大跌崩潰！　突PO「坐公園黑白照」：老婆生氣了

記者黃皓瑋／綜合報導

近期美國總統川普（Trump）宣布實施對等關稅政策，讓台股今（7日）開盤即重挫逾2000點，許多股民紛紛遭受波及，擁有256萬訂閱者的YouTuber蔡阿嘎疑似也成為受災戶，今日突然PO出自己坐在公園裡的黑白照，直呼「老婆生氣了」。

▲蔡阿嘎與老婆二伯。（圖／翻攝自Instagram／2uncle987）



蔡阿嘎近期與家人前往南韓旅遊，旅途中也不忘透過社群平台與粉絲互動。稍早他於個人IG曬出1張黑白照，只見照片裡的他坐在公園長椅上，雙手抱膝看向遠方，同時他也寫下：「股市的app刪了、老婆生氣了、公園找好了，不應該聽信什麼包賺的明牌……」貼文一出笑翻大批網友，紛紛留言：「沒關係，士林、北投很多公園可以睡」、「你居然還有椅子可以坐」、「嘎哥靠《拳上》了」。

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▲蔡阿嘎曬出黑白照，開玩笑表示「公園找好了」。（圖／翻攝自IG／yga0721）



其實，有不少名人也都受到了這次股災的影響，黃鐙輝今日在社群平台發聲：「我只能說一天就『失去』七位數。」直呼「現在我只能住『陋室』了」；演員李燕的老公也自曝，這次股市重挫讓他的淨值「賠掉一台國產車」。演員陳志強則在社群平台曬出一片「綠油油」的畫面，無奈表示：「首見……開盤＝收盤。」

▼蔡阿嘎IG貼文。（IG／yga0721，如遭刪除請見諒）

