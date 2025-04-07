67歲金馬影帝萬梓良「台上突腳軟癱倒」！　眾人衝上前急攙扶

記者劉宛欣／綜合報導

67歲香港金馬影帝萬梓良近年健康狀況備受關注。先前有網友在小紅書上分享一段他過去登台演出的影片，引發熱議。影片中他演唱〈可可托海的牧羊人〉時，疑似因雙腳無力，突然「腳軟」差點跌倒，所幸身旁多人及時攙扶，才避免意外發生。網友們見狀紛紛留言表示擔憂，質疑「是不是身體真的出了狀況？」

▲萬梓良腿軟影片又被掀出討論。（圖／翻攝自小紅書）

網友曬出的影片中，萬梓良賣力演唱、氣勢十足，全程表現敬業。不過他的身體狀態明顯吃力，雙腿站不穩，需要一名黑衣男子在背後緊緊支撐。由於萬梓良身形高大，扶他一人顯得有些費力。而當他在台上轉身、手指向觀眾時，右腳一踏地便突然雙膝一軟，整個人重心後傾。現場約四、五人，包括觀眾立刻伸手將他撐住，才未釀成意外。但他依然不受影響，穩住身體後繼續唱完，展專業風範。

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▲萬梓良唱歌時踉蹌的影片引發擔憂。（圖／翻攝自小紅書）

留言區熱議不斷，網友紛紛留言「身體那麼差了嗎？一群人扶著？」、「是喝醉了嗎？站不穩了」，對他的身體狀況感到憂心，影片上傳者也回應「67歲了，相當可以了。」並附上標題：「67歲金馬影帝萬梓良，〈可可托海的牧羊人〉，讓人忘記原唱的靈魂歌手」。

萬梓良活躍在演藝圈近50年，1988年以電影《大頭仔》拿下第25屆金馬獎最佳男主角。80至90年代於推出多部經典劇集。近年他定居大陸，雖處半退休狀態，仍偶爾接演出活動。然而因罹患遺傳性糖尿病，體重一度暴增30公斤，甚至多次被拍到出入需人攙扶或坐輪椅，如今雖然身形略有改善，但身體狀況仍讓人感到擔憂。