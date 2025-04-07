TANK「心肝移植成功」瀕亡過程曝！一度心臟衰竭悲觀等死　成亞洲首例

記者田暐瑋／綜合報導

43歲歌手TANK（呂建忠）以《專屬天使》和《給我你的愛》等經典歌曲為人熟知，長期受先天性心臟病困擾，近日宣布成功接受器官移植，成為亞洲首例，他也坦言身體狀況一度相當不樂觀，幸虧得到器官捐贈才成功撿回一命，「我，重生了。」

TANK去年在巡演結束後身體以意想不到的速度開始崩潰，先是心臟開始衰竭，肝臟也隨之惡化，到9月已經無法站立，原本已經放棄活下去的希望，但到了11月收到捐贈器官的通知，決定接受「心肝同期聯合移植手術」，手術歷時12小時，成功完成亞洲首例「心肝同期聯合移植手術」，將他從死亡邊緣拉回。

▲TANK心肝移植成功。（圖／翻攝自TANK微博）



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TANK也在微博發文，透露這一路以來的抗病歷程，「（去年）8月我出現發熱和胸腹水感染，到9月就已經無法站立。11月初，我吃不下任何東西，心臟和肝臟功能指標都極度異常，凝血功能也出現問題。我萬念俱灰，在過往的一生裡，我從來就不是一個幸運兒，或許這就是我的宿命吧。」坦言當時只想好好度過最後的人生。

對於自己罹患先天心臟病，多位家人也因此離世，TANK表示：「曾經我無數次痛恨，為什麼命運對我如此的不公平。因為心臟病，我在最好的年華離開了無比熱愛的音樂舞台。因為心臟病，至親至愛的姐姐離開了我。」如今的他坦言比任何時候都釋懷，也比任何時候都懂得「活著」的意義。

▲TANK。（圖／翻攝自微博／時光音樂會）

全文：

各位親愛的歌迷朋友們：

大家好！又是大半年不見！大家是不是已經習慣了我的突然消失？哈哈，先給大家報個平安，雖然這一次我是差點真的要變成「回憶」！

2022年5月，我簽約了新公司，來到杭州重新出發。兩年多的時間，我寫了新歌，出了新專輯，參加了綜藝，甚至做了巡回演出。一切似乎都在走向正軌。能夠重新站到舞台中央唱歌，好幸福！

可是就和之前每一次一樣，2024年3月末，我的病情日益嚴重，甚至影響到日常生活，因此住進浙大二院接受治療。經過數次醫院多學科討論，醫生告訴我：情況不容樂觀，只有進行心肝同期聯合移植才能徹底解決我的病症。我知道，這不但需要有適配的器官，手術難度也非常大。為了不留遺憾，我沒日沒夜花了6天時間寫完10首曲《我不偉大，至少我能改變我》。之後我還堅持完成了馬來西亞吉隆坡市的演唱會，粉絲們的熱情感染了我，後面我又在台灣省的高雄市和台北市進行了巡演，我是怕這次不唱就真的沒有機會在唱了。

結束巡演，我的身體以意想不到的速度開始崩潰，先是心臟開始衰竭，肝臟也隨之惡化。8月我出現發熱和胸腹水感染，到9月就已經無法站立。11月初，我吃不下任何東西，心臟和肝臟功能指標都極度異常，凝血功能也出現問題。我萬念俱灰，在過往的一生里，我從來就不是一個幸運兒，或許這就是我的宿命吧。我和醫生、老闆商量，想回到家人身邊，度過最後的時光。

可是，即使在這樣的情況下，他們依然沒有放棄。11月21日，一位腦死亡大愛者決定無私地捐獻器官。我深知，這份決定的背後，是何等難以言語的割捨和超越世俗的胸懷。浙大二院迅速集合了各個專業團隊，根據之前制定的手術方案進行細緻的術前討論，並在各方配合下完成了「心肝同期聯合移植手術」。手術整整持續了12個小時，把我從死亡線上拉了回來。我的生命沙漏倒轉了。我，重生了！

術後，我迎來了非常痛苦的恢復期，克服了重重的困難,一次次在鬼門關前徘徊。但是這份無比珍貴的饋贈，讓我充滿了勇氣和力量，我一定要活下去！為了「他」，為了我的家人，為了所有關心我的人！終於挺過了最艱難的階段，今天我走出了醫院，身體已經基本康復。

感謝祖國，感謝杭州，這是最堅強的後盾，支撐我度過人生最大的難關。

感謝浙大二院，感謝王偉林、嚴盛、丁元、孫強、周小虎等肝臟移植團隊，感謝董愛強、朱賢等心臟移植團隊，感謝黃曼等綜合ICU團隊，感謝嚴敏、陳奇等麻醉手術部團隊，感謝OPO團隊和護理團隊，感謝所有救治我的醫護人員，從手術到現在，長達半年你們對我無微不至的照顧。那些監護儀上的數字、深夜查房的腳步，鼓勵的微笑，我都將永遠銘記。是你們用專業和仁心托舉起我生命的奇跡。

感謝我的經紀公司光影歲月和我的老闆趙昊楓。手術後我醒來，看到他紅著眼守在ICU外面。我們兩個大男人，隔著玻璃大哭了好久。是你們的不離不棄和堅持，鼓舞了我的鬥志，解決了我所有的後顧之憂。

感謝給我第二次生命的大愛捐贈者，從那天起，我們就是同一個個體。我會把這份遼闊深遠的善意，生生不息地傳遞下去。我為我而活，也為你而活！

曾經我無數次痛恨，為什麼命運對我如此的不公平。因為心臟病，我在最好的年華離開了無比熱愛的音樂舞台。因為心臟病，至親至愛的姐姐離開了我。而如今的我，比任何時候都釋懷，也比任何時候都懂得「活著」的意義。

若命運待我以傷痕，那我便要唱得更響亮。暫停之後，我將不止是我，帶著「借來的勳章」，帶著另一份生命的囑託，我要為所有在黑暗裡堅守希望的人繼續歌唱。那些愛與痛的旋律，終將匯成生命的長詩。是的，我們重新站在了陽光里。

——你們的老朋友tank，正式歸隊！

